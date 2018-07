Voces sensibles e inquietas

Ignasi Terraza & Antonio Serrano + Walter ´Wolfman´ Washington actuarán este sábado en el Parque Almansa de San Javier, desde las 21.30 euros. Precio: 15 euros

Ignasi Terraza, el pianista con más swing del jazz catalán, compartirá escenario con Antonio Serrano, versátil y virtuoso armonicista, y el veterano músico de Nueva Orleans Walter ´Wolfman´ Washington, recién fichado por el sello Anti, que viene presentando su nuevo disco, My future is my past.

Terraza es uno de los pianistas de jazz más destacados del estado español, con una gran proyección internacional. En el año 2009 fue distinguido con el primer premio del concurso Jacksonville International Jazz Piano en Estados Unidos, y tiene una amplia discografía que abarca más de 30 referencias editadas en nuestro país, en Francia, en Suiza y en Japón, de las cuales seis son con su trío.

Ha acompañado a figuras de la talla de Frank Wess, Lou Donaldson, Benny Goldson, Nicholas Payton, Donald Harrison o Stacey Kent, y en su trío ha contado con músicos como Bobby Durham, Jeff Hamilton, Gregory Hutchinson o Pierre Boussaguet. Actúa habitualmente en los circuitos europeos y en giras por Sudamérica, Estados Unidos y este de Asia.

Su estilo parte de la tradición del jazz, con influencias como Oscar Peterson y Ahmad Jamal, entre otras, y con el trasfondo de la música clásica europea; desarrolla así una voz propia con un sonido muy personal pleno de virtuosismo, en una música en la que destacan la fuerza rítmica del swing y la sensibilidad de su expresión personal.

Terraza, el pianista con más swing del jazz catalán, seductor y atrevido a la vez, reconocido por la crítica musical como el digno sucesor de Tete Montoliú, viene acompañado del argentino Horacio Fumero, una de las voces latinas del contrabajo más importantes del panorama jazzístico internacional, y Esteve Pi, batería referente en toda Europa.

Ignasi compartirá escenario con Antonio Serrano, miembro del último grupo de Paco de Lucía, versátil y virtuoso de su instrumento, nuestro mejor armonicista nacional e internacional, uno de los músicos de sesión más solicitados de Europa, que se mueve con auténtica maestría con estilos tan diferentes como el jazz, el tango, el flamenco, el pop y la clásica. Ha tocado con Toots Thielemans, Wynton Marsalis, Jerry Gonzalez, Chano Domínguez, Lou Bennet, Jorge Pardo, Vicente Amigo, Tomatito, Perico Sambeat y Javier Colina, entre otros, y como músico de sesión ha registrado más de 300 colaboraciones junto a artistas como Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Ana Belén, Victor Manuel€ Su discografía como líder cuenta con 11 trabajos. Será un recital especialísimo e inédito con dos de los músicos más internacionales y valorados del momento, dos voces sensibles e inquietas.



El lobo de Nueva Orleans

A sus 74 años, Walter ´Wolfman´ Washington es uno de los principales músicos de la escena de Nueva Orleans; posee un sonido que mezcla las raíces del blues con elementos del funk y el R&B de su ciudad natal.

Desde primeros de los 60, se batió el cobre con los mejores cantantes de la época, como Lee Dorsey (con el que ya giraba cuando solo era un adolescente), Johnny Adams o Irma Thomas. A mediados de los 60, Washington formó la banda All Fools Band; con ella tocó en diversos clubes de New Orleans. Ya en la década de los 70 se unió a la banda Johnny Adams; tocó y grabó con él durante 20 años. También en esa década formó su propia banda, Los Roadmasters, realizando un exitosa gira por toda Europa. En 1981 lanzó su primer álbum como solista: Rainin In My Life.

En el nuevo siglo, Washington comenzó a tocar regularmente con dos músicos de Nueva Orleans, el organista Joe Krown y el baterista Russell Batiste Jr., trabajando como trío, y en 2008 lanzó Doin Funky, su primer disco en muchos años, junto con una grabación en vivo. En la actual gira por Europa, recién fichado por el sello Anti, viene presentando nuevo disco, My future is my past, producido por Ben Ellman (Galactic), y con colaboraciones de Irma Thomas, Ivan Neville y Jon Cleary en composiciones de Dr. John y Allen Toussaint, un disco diferente a los ´viejos´ discos con Lee Dorsey o incluso con the Roadmanster, planteado desde el principio como un proyecto creativo solo de Walter, sin una banda que le ayudase a componer desde el principio. Acompañan al ´Wolfman´ Terry Scott Jr (percusión), Jack Cruz (bajo y voz), Tom Fitzpatrick (saxo y voz) y Steve Detroy (teclados).