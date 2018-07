'Texas' aún despierta pasiones

La tercera jornada de La Mar de Músicas acoge uno de los platos fuertes de su edición de 2018. Los escoceses Texas, actuarán esta noche (23:00, Auditorio Parque Torres), con todo el papel vendido desde hace más de un mes. La banda británica, una de las referencias del rock alternativo británico, presentará su nuevo álbum 'Jump On Board' ante un público cartagenero que llenará el auditorio para ver a uno de los grupos más famosos.

Texas celebra con su actuación de esta noche sus 30 años sobre el escenario. Comenzaron a tocar en Glasgow 1986, cuando Johnny McElhone fundó la banda. Sin embargo, su cara más conocida es su vocalista Sharleen Spiteri. La de Texas ha sido una historia de éxito, discos vendidos y amor por la música. Lanzaron su primer álbum en 1989 ('Southside'), y desde entonces han vendido más de 35 millones de discos a lo largo de toda su trayectoria.

Algunas de sus canciones, como Say what you want, Summer Son o Inner Smile se han convertido en himnos para toda una generación. Después de unos años alejados de los escenarios, los escoceses regresaron en 2013 con un nuevo disco, titulado 'The Conversation'. Cuatro años después, sacan un nuevo álbum. Let's Work It Out es su nuevo single, que pretende igualar los éxitos de los discos anteriores, cuando el grupo escocés era un referente en el panorama musical británico, sobre todo en el rock alternativo.

De hecho, tres de sus discos llegaron a estar en el número de ventas en Gran Bretaña: 'White On Blonde' (1997), 'The Hush' (1999) y 'The Greatest Hits' (2000), Era a finales de los noventa cuando Texas estaba en la cresta de la ola, y sus canciones también eran muy escuchadas fuera de las islas británicas. Ahora quieren demostrar que siguen siendo los mismos y seducir al público de La Mar de Músicas.



Los británicos actúan en Cartagena tras recorrer España

Zaragoza Gijón, León, San Sebastián... El grupo británico Texas llega a la ciudad portuaria después de recorrer varias ciudades de España a lo largo de todo el mes de julio presentando su nuevo disco, 'Jump On Board'. A pesar de que las entradas costaban 30 euros para acudir a su actuación en el Auditorio Parque Torres, las localidades se agotaron hace casi un mes, el 28 de junio. En el resto de ciudades en las que han actuado, han cosechado el mismo éxito. Próximamente, la banda escocesa regresará a su tierra natal para actuar en distintas ciudades de Reino Unido y exhibir su música ante su público.