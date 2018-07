Albaladejo: "La técnica del mandala demuestra que el estrés se puede ir dibujando"

Directora del curso ´Técnicas de relajación y meditación: autogestión del estrés´. Actualmente es vicegerente de la Universidad de Murcia. Está formada en diferentes campos como Gestión económica y presupuestaria, Gestión y Administración de Personal y Mediación y Resolución de conflictos, entre otros, aunque se centra en las actividades de deconexión mental, entre las que se encuentra este curso.

Con el objetivo de reducir la actividad mental y el incesante flujo de pensamiento que circula por nuestra mente, llega la 4ª edición del curso ´Técnicas de relajación y meditación: autogestión del estrés´, que se imparte en Águilas hasta mañana. En el curso se explica a los participantes diferentes técnicas básicas de relajación para que quien no haya tenido nunca contacto con estos ejercicios pueda conocer las diferentes modalidades y encontrar la que mejor se adapte a su forma de trabajar o a su ritmo diario. Según la directora de la actividad, la relajación en cierta forma sirve para «incrementar la concentración, para parar un poco a lo largo del día y poder seguir de otra manera, sin ir acelerados».

Aunque va dirigido principalmente a los estuidantes, se ofrece a un público general.Su directora, Patrocinio Albaladejo García, nos adentra un poco más en el contenido del curso y en las diferentes técnicas de relajación.

P ¿Cuál es la función principal del curso?

R Es un curso básico donde lo que se pretende es dar a conocer diferentes técnicas de relajación. Hay muchísimas, pero no podemos abordarlas todas.

Cogemos las que más se están usando para que las personas vayan conociéndolas. Unas se basa en visualizaciones, otras en contraer y relajar los músculos, otras en ejercicios como el yoga o el taichí. Se trata de que cada persona encuentre en ese abanico alguna que le venga bien y lo adapte a su vida diaria para poder gestionar y detectar el inicio del estrés, porque cuando nos invade tenemos que ir a un especialistas, ya que puede generar una enfermedad.

P Para la relajación, ¿es importante la respiración?

R Es fundamental. En toda técnica de relajación la base es la respiración. Normalmente no sabemos respirar bien, por ello se le dedica una tarde entera a explicar su importancia, las diferentes técnicas, etcétera. La respiración que más relaja es la diafragmática y dentro de los diferentes ejercicios se va practicando.

P ¿De qué técnicas se va a poder disfrutar en el curso?

R Se van a practicar algunas de las más conocidas, tendremos más sencillas y más complicadas. Por ejemplo, de relajación muscular, que es la técnicas de Jacobson; también el mindfulness, la atención plena centrada en nosotros; técnicas de automasajes; yoga; taichí... Este año se ha introducido también una ponencia sobre la influencia de la nutrición en el estado de estrés. También hay meditaciones dinámicas, para que la mente se centre en el movimiento y deje a un lado el pensamiento rotativo que nos da todo el tiempo vueltas a la cabeza y nos hace entrar en un estado de ansiedad. Mediante la técnica del mandala veremos cómo dibujando también te puedes desestresar. En definitiva, trataremos de ofrecer una gran variedad para que todo el mundo que vaya pueda encontrar su técnica, la que le va bien. Quien no pueda hacer ejercicio que pueda dibujar o utilizar la respiración, o antes de un examen intentar relajar los músculos, etcétera. También dinámicas de grupos para que entre todos podamos crear una cohesión profunda y seamos capaces de vernos como somos, de no juzgar ni juzgarnos a nosotros mismos. Cada persona es como es. Todo el mundo vale y es capaz de hacer las cosas y poder estar en un ambiente distendido y relajante.

P ¿En qué se basa el sonado mindfulness?

R El mindfulness es ´entrar hacia ti´, mediante la respiración, sintiendo tu cuerpo, tu respiración, viendo cómo te sientes sin juzgar, tratando de dejar la mente quieta. Normalmente nos invaden los pensamientos pero no debemos quedarnos con ninguno. Hay diferentes ejercicios, empezando por analizarse físicamente tomando conciencia de la postura y luego emocionalmente, si estoy contenta, si no... pero sin juzgar, no pensar en el porqué, entendiendo lo que te pasa. Con la práctica continua se pueden detectar emociones de las que no somos conscientes diariamente. Aunque no siempre sea agradable, pero que sirva para liberarse y si el pensamiento no es bueno, dejarlo pasar.

P ¿Por qué es importante aquí la nutrición?

R Porque, si se carece de nutrientes, el mismo cuerpo se estresa. Si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicio y practicamos estas técnicas de relajación, llevaremos una vida más saludable y controlaremos mejor el estrés del día a día.



Cohesión del grupo



El curso cuenta en su programa con talleres para fomentar la cohesión en grupo, práctica de mindfulness, resolució de conflictos o relajación creativa, entre otras muchas actividades impartidas por profesionales que formarán parte de esta cuarta edición.

A pesar de tratarse de un curso bastante completo en cuanto a las diferentes técnicas, la directora recuerda que no es suficiente con él: «con un curso solo una persona no va a aprender a relajarse, se trata de dar unas pautas para que cada persona identifique o busque, porque quizás la que nosotros damos no es la que mejor le va pero sabiendo que existe esa variedad seguro que si busca encuentra su técnica y a lo largo del tiempo, si la va ejercitando, formará parte de su vida y ante momentos de estrés sabrá actuar».