Rubén Blades actúa este viernes a las 23.00 horas en el Auditorio Parque de Cartagena. Entradas: 28 euros.

Rubén Blades (con Roberto Delgado Salsa Big Band) celebra su 70 cumpleaños inmerso en una gira en la que se despide de la salsa, que le está llevando por una veintena de ciudades europeas y latinoamericanas. También está trabajando en un álbum que fusiona el rock y el reggae, escribiendo un libro y preparando su participación en la nueva temporada de Fear the Walking Dead, la precuela de la exitosa serie de televisión sobre zombies. Es incombustible.

´El poeta de la salsa´, nacido el 16 de julio de 1948 en el barrio de San Felipe, el casco histórico de la capital panameña, y en el seno de una familia multicultural, es una de las leyendas vivas de la música latinoamericana y uno de los mejores embajadores de Panamá. Ha grabado una veintena de álbumes, ha hecho colaboraciones con estrellas como Sting o Paul Simon, ha intervenido en decenas de películas y series de televisión, se ha atrevido con ritmos como el tango, a priori tan antagónicos a la salsa, y ha compuesto temas como Pedro Navaja, Siembra, Buscando América y Patria, que han hecho bailar a millones de personas en todo el mundo y que han colocado a la salsa entre los grandes géneros musicales. En las estanterías de su casa ya no hay espacio para tanto premio: tiene 17 Grammys anglosajones y latinos, así como un sinfín de otros reconocimientos. En la última edición de los Grammy Latinos arrasó con Salsa Big Band y se alzó con tres galardones, entre ellos el mejor álbum del año.

Blades creció en plena dictadura militar panameña (1968-1989). Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Panamá en 1974 y hacer sus primeros pinitos en la música panameña, puso rumbo a Nueva York, donde trabajó como mensajero en la discográfica Fania Records. Allí conoció al gran Willie Colón, con quien se alió durante años y sacó joyas como Metiendo mano y Maestra vida.

Entre 2004 y 2009 Blades ejerció como ministro de Turismo de Panamá; una década antes fundó el Movimiento Papa Egoró, partido político con el que se postuló como candidato presidencial para las elecciones de 1994, y ahora parece que planea presentarse a las presidenciales en 2019.

Recientemente ha publicado, bajo su alter ego Medoro Madera, el álbum más bailable que haya grabado; un intento de romper su zona de confort y mantenerse en movimiento para no quedarse estancado, además de un álbum de boleros con Editus de Costa Rica, otro con el trompetista Gazú, de la Sonora Ponceña, y la segunda parte del Salsa Big Band, con Roberto Delgado, con el que anda en gira. También trabaja en un libro de poemas, acerca de las motivaciones de sus canciones, y protagoniza el documental Yo no me llamó Rubén Blades, que facturó su compatriota Abner Benaim.

Blades, cuyas letras han ido siempre cargadas de hechos reales que ocurrían en la sociedad, con un marcado carácter reivindicativo y social, confirma lo que dijo de él Gabriel García Márquez, que le definió como «un cronista» de su generación más que un cantante. ´El poeta de la salsa´ dice adiós a las giras de salsa por todo lo alto después de 50 años de trayectoria. Sus acompañantes en esta gira, Roberto Delgado & Orquesta, son una tremenda big band panameña con la que viene actuando desde 2010 y con la que ha grabado dos álbumes de canciones producidos por él: Son de Panamá (premio Grammy Latino 2015 a mejor álbum de Salsa y Premio Grammy (anglosajón) 2016 como Best Tropial Latin Album) y Salsa Big Band, disponible desde abril de 2017. Con la orquesta y los arreglos de Roberto Delgado, las canciones que interpreta Blades adquieren un sonido potente, tratando de recrear el de famosas big bands de la música latina como las de Machito y sus AfroCubans, con Mario Bauza, Tito Rodríguez, Willie Rosario y Tito Puente, entre otros.