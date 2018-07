Aquí tenéis la receta de las mejores galletas de chocolate que he horneado hasta el día de hoy.

La superficie crujiente y el interior blandito, con sabor intenso a chocolate y para rematar la faena, chips de chocolate negro repartidos por toda la masa.

Estoy absolutamente segura de que estas galletas son «pecado», advertidos estáis por si queréis evitar la tentación. Si os apetece pecar... Aquí está la receta.

Ingredientes

110 g. de mantequilla reblandecida, 350 g. de azúcar moreno, 2 huevos, 55 g. de cacao en polvo sin azúcar, 2 cucharaditas de postre de levadura en polvo, 260 g. de harina para repostería, 100 g. de chocolate para repostería troceado ( o pepitas de chocolate ) y un pellizco de sal gruesa.

Elaboración

1. Batimos con unas varillas eléctricas la mantequilla reblandecida junto con el azúcar moreno durante 2 minutos.

2. Añadimos los huevos y mezclamos hasta que se integren.

3. Tamizamos la harina junto con la levadura en polvo y el cacao.

4. Los añadimos a la mezcla anterior y batimos hasta obtener una masa con todos los ingredientes bien integrados.

5. Agregamos el chocolate cortado en trocitos pequeños ( o grandes, como a mí me gusta) y mezclamos bien para que se reparta por toda la masa.

6. Tomamos porciones de masa con una cuchara o con la mano y damos forma de bolitas ligeramente aplanadas ( no demasiado ) a las galletas, procurando que tengan el mismo tamaño para que se horneen luego uniformemente.

7. Las colocamos sobre 2 bandejas de horno con papel vegetal separadas entre sí para evitar que se peguen al hornear.

8. Espolvoreamos la superficie de cada galleta con un poquito de sal gruesa, que potenciará el sabor del chocolate y las metemos al horno precalentado a 180 grados durante 12 minutos (no debemos excedernos en el horneado, ya que no hay nada más desagradable que el chocolate tostado. Se vuelve amargo. Las galletas presentan un aspecto blandito al retirarlas del horno, pero al enfriarse toman cuerpo. El momento para retirarlas del horno es cuándo se cuartea la superficie).

9. Las ponemos sobre una rejilla metálica hasta que se enfríen del todo y luego las guardamos en recipiente hermético.