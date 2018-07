Música electrónica y poesía en la azotea del centro Párraga

La azotea del Centro Párraga acogerá esta noche, a partir de las 21:30 horas, una sesión que combina la música electrónica y la poesía, dentro del ciclo 'Eclipse Flúor', según ha informado hoy la Comunidad Autónoma.

Esta sesión incluye la actuación 'Harar', una propuesta del escritor Lujo Berner, autor del poemario 'Home', y del músico experimental Jazznoize, quienes han creado una experiencia inmersiva que mezcla la música electrónica y el 'spoken word', una actuación poética nacida en barrio neoyorquino de Harlem en los años veinte.

Después actuarán los disc-jockeys Carriel Palmer, quien inspirada por las músicas del barrio ofrecerá música con alusiones al funk, al disco y al afrohouse; y Bartolomé, creador influenciado por los videojuegos, que mezcla el net music, el trance, el reguetón y los sonidos emo y góticos.

Con motivo de este ciclo, las exposiciones permanecerán abiertas hasta la medianoche, para que los visitantes de la azotea puedan combinar la música con el arte, con los proyectos 'Escena In-móvil',de Lorena Amorós; 'We Feel Untied, but Why?, de Ian Waelder, y 'Mèr(e)', de Juan Manuel Abellán.