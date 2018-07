La mezcla de legumbres y pescado o marisco es una combinación de ingredientes que me encanta y el resultado no puede ser más satisfactorio. La prueba es este delicioso ´Guiso de habones con sepia´, que está sabrosísimo y, como todos los guisos, gana con los días. Aunque sea verano, no debemos olvidarnos de las legumbres, tan necesarias para mantenernos guapos y saludables.



Ingredientes

Medio kilo de habones, una zanahoria grande, una cebolla dulce, dos hojas de laurel, una cabeza de ajos, un cubito de caldo de verduras, una sepia y cuatro cucharadas soperas de tomate frito de buena calidad.

Elaboración

1. Ponemos los habones en remojo al menos 8 horas antes de ser cocinados.

2. Los colocamos en una cazuela cubiertos con agua, 2 hojas de laurel, 1 cebolla sin piel entera y una cabeza de ajos.

3. Cocinamos a fuego medio retirando la espuma (si fuese necesario) y añadiendo agua fría 2 ó 3 veces a lo largo de la cocción.

4. A la media hora de cocción de las legumbres, añadimos el cubito de caldo de verduras, el tomate frito y la sepiabien limpia cortada en cubitos.

5. Seguimos cocinando hasta que los habones y la sepia estén en su punto, una media hora más.

6. Rectificamos la sal si fuese necesario, dejamos que el guiso repose y servimos en plato sopero.