Yayo Delgado: "El espigón de La Manga es metáfora de la vida"

Es un gran conocido de los lectores de LA OPINIÓN, donde publica desde hace años su aplaudida sección Achopijo. Tras su paso por diferentes departamentos en la Administración es, desde mayo de 2017, Director de Comunicación de Estrella de Levante. Padre de tres hijos, Guillermo, de diez años; Miguel, de ocho y Lucas, de cuatro. Con él rememoramos, en su despacho, los mejores veranos de su vida.

¿Qué tal te vas en tu nuevo cargo en Estrella de Levante?

Muy bien, muy contento, con ilusión y ganas de seguir aprendiendo y de poder hacer muchas cosas. Me han acogido de forma maravillosa y en muy poco tiempo es como si fuese mi casa.

¿En cuántos eventos colaboráis a lo largo del año?

Estamos en muchos sitios, desde las fiestas de una pequeña pedanía hasta grandes festivales como el WARM UP. Al cabo del año en más de 600 eventos.

¿Cuál es tu cerveza favorita?

La ´Punta Este´ de barril. También me gusta la nueva ´Verna´, que ha tenido una llegada maravillosa. Es una cerveza muy refrescante que destila optimismo y con una personalidad muy levantina y mediterránea. Es especialmente original y más cerveza que otras con limón.

¿Cuál fue el verano de tu vida?

Cada verano ha sido el verano de mi vida. Es una época que, conforme creces, se disfruta de una manera distinta. Tengo muy buenos recuerdos de todos y creo que cada año ha sido mejor. También es un poco mi filosofía de vida que así sea. Así que espero que este verano vuelva a serlo.

¿Recuerdas algún verano especialmente diferente?

Sí, he pasado varios veranos en Pamplona, donde estudié. Hasta he corrido los Sanfermines un par de veces..., pero muy lejos de los toros (risas). Hay que llevar mucho cuidado, que empiezas corriendo lejos de los toros pero luego acaban llegando más cerca de lo que esperabas.

¿En qué otros lugares has veraneado?

En Ibiza fue donde aprendí a montar en bici. Recorrimos España de campings en el Seat Ritmo de mi padre. También intento hacer viajes al extranjero, hemos estado dos veranos en Inglaterra en campamentos, o el que fui a Estados Unidos, en Tampa, en Florida. En la Región de Murcia y Alicante he veraneado en Playa Honda, Cabo Roig, Campoamor, Isla Grosa, las playas desde Calabardina a las playas de Lorca, ese paseo no debe haber ningún murciano que no lo haga; y las playas al final de La Manga, que son las que mejor baño tienen de todo el mundo. Todos los veranos me gusta hacer con mis hijos el recorrido por El espigón de La Manga; es una metáfora de la vida porque las piedras se mueven y hay que ir con seguridad y arriesgar, y si te caes no volver a pisar esa piedra. Es un paseo de una hora larga y luego todo el año se acuerdan.

Dices que aprendiste a montar en bici en Ibiza...

Sí, con cinco años. Era una BH azul de paseo pequeñita, que no era mía, fue la que usé allí. Luego me compré otra igualita.

¿Tu primer amor fue en verano?

Sí, en los campamentos. Uno fue en Madrid, pero bueno, no sé si se le puede llamar amor. Yo estaba enamorado del fútbol y el monopatín. El amor vino mucho más tarde, en el instituto, pero la vida me ha puesto otras personas. El verdadero amor es el de hoy.

¿Recuerdas alguna canción del verano?

Me acuerdo de las canciones de los veranos de Joaquín Díaz, un cantautor muy famoso que escuchaba en el Seat Ritmo, con canciones como Las Doce Palabritas (empieza a cantarla: «Estas doce palabras, dichas y torneadas. Dos son dos las tablas de Moisés. Una es una la que nació en Belén. Virgen y pura es...» , y demuestra que se la sabe entera). La primera que bailé en una discoteca fue Technotronic, en el campamento de Cazorla, en el 90.

¿Cuál es tu música favorita?

Andrés Calamaro, diría, por encima de otros. También el hip hop, el pop rock, la música indie, house, ópera, canción española y Fenómenos Extraños.

¿Ibas al cine de verano?

Claro, al cine El Galán en La Manga. Vivía al lado. He visto muchas películas subido en los tejados de la urbanización ´Aluse 1´. Recuerdo especialmente la película de Hombres G: Sufre Mamón.

¿Eres más de sombrilla o de chiringuito?

De los dos. Soy muy de chiringuito pero también de una lata de mejillones debajo de la sombrilla.

Dime tu aperitivo favorito.

Sin duda, hueva del Mar Menor con almendras y una Punta Este.

¿Qué lees en verano?

Estoy leyendo novela negra. Siempre leo en verano, disfruto mucho leyendo. Me gustó mucho Brooklyn Follies de Paul Auster que leí hace un par de veranos.

Háblanos de su sección ´Achopijo´ en LA OPINIÓN.

Empezó en 2006 siendo un blog y a los años me llamaron de LA OPINIÓN para hacer algo parecido en las páginas del periódico. En un principio era un artículo a diario, durante dos años, luego pasó a ser semanal. Me permite seguir escribiendo y compartiendo mis cosas. Me da muchas satisfacciones. Si hay personas que lo disfrutan me hace muy feliz que así sea.

¿Vas a tener vacaciones este verano?

Sí, claro. Es importante saber desconectar y dedicarles un tiempo a los tuyos. Este verano voy a hacer un pequeño viaje a Mallorca y, a partir de agosto, espero pasar unos días en La Manga.

¿Qué proyectos tienes para después del verano?

Siempre tengo proyectos. Mi cabeza no para de pensar cosas, pero no me gusta hablar de ellos hasta no verlos materializados. En estos momentos, lo más inmediato es que estoy escribiendo el pregón para las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia que se celebran en septiembre. Ser su pregonero es algo que me hace mucha ilusión.

¿De dónde viene Yayo?

De Santiago.