Mari Carmen Hernández: "Soy más sensible de lo que aparento"

Murcia, 1973. Comenzó su carrera de modelo a los 16 años. En 1989 viajó a Madrid para desfilar en Televisión Española, para ´Desde Palma con Amor´, de Tele 5, y desfiló en La Pasarela Cibeles. En la actualidad compagina su trabajo como jefa de sala y administración en una empresa de publicidad con su participación en programas como ´First Dates´, ´Ven a Cenar Conmigo´, ´Cámbiame´ o ´Ailoviu´. La llaman ´la abuela sexy´.

¿En cuántos programas de televisión has participado?

En muchos, en muy poco tiempo. Estuve en First Dates de Cuatro, con Carlos Sobera; en Ven a cenar conmigo, también de Cuatro; en Cámbiame, de Tele 5 y en el programa de Antonio Hidalgo en La 7 Ailoviu y tengo varios proyectos televisivos en breve. También he participado en videoclips y en multitud de programas y tertulias de radio. Me dijeron que ´la abuela sexy´ batió récords de audiencia históricos en todos los programas que he participado. La gente me reconoce y me para por la calle. Este fin de semana me pidieron hacerse fotos conmigo y hace menos de un mes en Torre Pacheco flipé de la gente que me paraba, y eso que he cambiado de imagen.

¿Y el cine no te atrae?

Muchísimo, tuve una aparición en la película Regreso al horizonte de Juan Manuel Chumilla. Una vez me llamaron de una productora para participar en una peli porno, pero quita, quita, como máximo haría algo erótico como 50 Sombras de Grey.

Comenzaste muy joven en el mundo de los desfiles de moda.

Soy modelo desde los 16 años. En 1989 me fui a Madrid para desfilar en Televisión Española con la firma de bisutería Cristian Lay. Hice una sesión fotográfica para Desde Palma con amor de Tele 5 y cada año participaba en las ferias de moda de Madrid como la Pasarela Cibeles. También para La 7 y en muchos desfiles altruistas contra el cáncer.

¿Cuál ha sido el verano de tu vida?

La foto que te traigo es de un verano en Campoamor en 1996, pero recuerdo muchísimo el verano de 2010 que estuve en París casi un mes. Me encantó la ciudad, la pude conocer en profundidad y aprendí muchísimas cosas chapurreando en francés.

¿En qué otros sitios has estado?

En Asturias, Bilbao, el norte de España me encanta. Estuve en Barcelona con 15 años y de niña iba mucho por Andalucía porque tenemos familia allí. Mi abuela era de Motril. Recuerdo con mucho cariño esos veranos con mis hermanos y mis primos. Ah, también viví dos años en Tenerife y fue una experiencia inolvidable. Era una pasada bañarte en diciembre.

¿Tienes alguna anécdota de entonces?

Recuerdo mucho hace dos veranos con mi prima en Mojácar. Fue algo sin planificar. Ella acababa de dejar al novio y yo al borde de la ruptura también y fuimos a perdernos. Lo pasamos genial, reímos y lloramos muchísimo. Fue una terapia. Recuerdo, a la vuelta de estar unos días en una playa nudista que me tuvo que decir mi prima: «Por favor, ponte ya las bragas, ¡que llevas todo el viaje en cueros!». A la vuelta rompí con mi pareja, ese viaje nos vino muy bien a las dos.

¿Este verano qué planes tienes?

Este verano puede ser el verano de mi vida si sale bien una revisión médica que me tienen que hacer. La salud es lo que más deseo para el verano. Si Dios quiere estaré unos días en Bolnuevo y me ha surgido también un viaje a Tenerife.

¿Cuál es tu canción del verano favorita?

Cualquiera que no sea de ´chimpún, chimpún´, tampoco las rumbas o el flamenqueo. Mi favorita es la música de los 90, pero también he bailado en plan de cachondeo el Gangnam Style.

¿Cuáles son tus playas favoritas de nuestra Región?

Prefiero las playas del Mediterráneo a las del Mar Menor.

¿Recuerdas una película que hayas visto en un cine de verano?

Me viene a la cabeza ver una película en el cine de verano de San Javier, con mi hija, Kung Fu Panda. También me acuerdo otras veces salir de allí, con mis hijas, enamoradas y depresivas como con la película Perdona si te llamo amor con Daniele Liotti. Una película monísima de la muerte, luego mi hija se compró el libro, fíjate si se quedó pillada.

¿Tu primer amor fue en verano?

Fue en un viaje de estudios. Lo conocí con 14 años en Torremolinos y luego fue mi marido.

Veo que llevas en la muñeca un tatuaje con los nombres de tus hijos.

Sí, son los nombres de mis hijos y la palabra ´Amor´ por una persona muy importante para el resto de mi vida y que siempre estará en mi corazón. Alguien a quien amo y siempre amaré.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

La marinera, más murciana imposible, con Cocacola o tinto de verano.

¿Cuándo aprendiste a montar en bici?

Ni me acuerdo, imagino que primero fue con ruedecitas. Lo que sí me acuerdo que mi primera bici fue una BH.

Recomiéndanos un libro para leer en verano

Me gusta la literatura romántica. También me gustó mucho el libro Amor, alcohol y coca, de Ramiro Lapiedra, quien es amigo y me dedicó el libro Para Carmen, una mujer maravillosa y pronto una gran estrella de cine. También me gusta mucho el libro Los panes y los peces de Salva Gálvez, que es el que estoy leyendo ahora.

Aparentas ser una mujer de carácter, ¿es así?

Soy una mujer súper luchadora, nada en mi vida me ha sido fácil y nunca nadie me ha regalado nada, he salido de batallas y guerras muy duras pero, a pesar de mi apariencia de mujer fuerte –además de abuela sexy me han llamado la dulce pantera–, soy más sensible de lo que aparento.

¿Qué proyectos tienes a la vista?

De momento voy a tener más responsabilidad en mi empresa a la vuelta del verano, pero quiero también participar en un gran reality tipo Supervivientes o Gran Hermano. Estoy valorando presentarme a Adán y Eva.