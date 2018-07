Estrella Carrillo: "Quienes más bebidas 'cero' consumen son precisamente los más obesos"

Comenzó en el negocio familiar, hasta convertirse en una apasionada de los fogones. Ha ganado varios premios de cocina y es la chef del restaurante Santa Ana, en Los Ramos. Actualmente preside la Asociación de Restaurantes de la Región.

¿Qué alimentos nos recomienda para este verano?

Por supuesto, cualquier producto de temporada, desde fruta a verdura. Los pescados también. Ahora mismo tenemos la caballa, el bonito...unos pescados que están saliendo de nuestras aguas. La caballa por ejemplo es un pescado azul, que es muy saludable.

¿Algún alimento recomendable que no se consuma mucho?

La quinoa. Ahora mismo, hacer una rica ensalada de quinoa. Nuestro cuerpo necesita de todo, necesita hidratos de carbono, grasas€ y una buena ensalada de quinoa, fresquita, sería muy favorable y mejor por la noche que al mediodía.

¿En verano, los hábitos alimenticios tendrían que cambiar?

Las personas que comen todo el año de una manera sana y equilibrada, en verano no lo cambian. Es verdad que ahora nos excedemos con cosas frescas, todo con hielo, todo nos parece poco en esta Murcia querida. ¿Quién no se quiere comer un helado sabiendo que no lo deberíamos hacer? Da mucha rabia llegar a septiembre y ver que hemos cogido unos cuantos kilos; pues mejor hacer una limonada, un zumo de sandía y granizarlo, que no hace falta ni añadirle azúcar. Lo mejor es hacer una selección de los alimentos más saludables. Es conciencia.

Entonces, ¿podemos seguir comiendo potaje en verano?

Un potaje reposado, claro que sí. Pero no termines de hacer un potaje a las tres de la tarde..que esté tibio, que te lo puedas comer. Es necesario porque si no, de qué nos alimentamos. Por directrices debemos comer una vez a la semana arroz, y otra pasta, el resto€ tendremos que repartir los alimentos, y no podemos estar comiendo todos los días carne, todos los días pescado. Si en tu alimentación puedes meter más pescado que carne pues mucho mejor. Yo creo que hemos pecado de meter mucha carne en la dieta, y hay que regularlo, sobre todo con cereales, con verduras, con nuestra fruta. Es que todo es necesario, nuestro organismo necesita de todo.

¿Hay algún alimento que debamos evitar?

Debemos regular. Los excesos son todos malos. Nuestros excesos en azúcares son malos. Mejor intentar tirar del azúcar de caña, porque el azúcar que todos conocemos no es saludable. La industria de la alimentación nos está vendiendo que todo debe ser cero y eso va en contra, la gente que más consume bebidas ´cero´ es la que más obesa está. Se trata de evitar esos alimentos que están tan saturados. Lo ideal son los productos bio, que están más controlados. Cuantos más pesticidas, más productos saturados y más azúcares consumamos, peor. Nuestro cuerpo quiere cosas naturales y todo eso no termina de metabolizarlo bien. Al final va unida nuestra salud a nuestra alimentación: somos lo que comemos.

A quien dice que no tiene tiempo para cocinar, ¿qué le diría?

A esas personas les diría que por la noche o por la mañana se pusieran a cocinar, pero no para un día, se puede guardar en congelación para más días. Al final es sólo conciencia y proponérselo. Debemos evitar todo tipo de frituras. Lo mejor es ir al mercado, a la plaza, y aunque no puedas estar todos los días comprando, organizar la semana, por rentabilidad y por salud. La cocina procesada no es la misma, no es lo mismo tu ensalada que la que te viene en un envase, con su salsa procesada, el pollo que no se sabe de dónde viene...