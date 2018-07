Soul experience

El cantante de soul británico Zalon sustituye al cantante y saxofonista estadounidense Maceo Parker tras cancelar este, hace unos meses, su gira española. Zalon Thompson, hijo de una de las leyendas del reggae, el Dr. Alimantado, es uno de los vocalistas más poderosos de la actual escena soul internacional, conocido por haber sido corista de la gran Amy Winehouse.

Zalon formó parte de la gira de Amy Winehouse con uno de los discos más relevantes de la historia de la música actual, Back To Black, que durante más de tres años recorrió el mundo entero. Zalon conoció a Winehouse en 10 Rooms, es un bar exclusivo para celebridades en Londres donde él era corista a menudo en el local.

Allí, Amy le escuchó y se convirtió en fan de su voz, hasta el punto que visitaba el bar solo para verle. Ser corista no es, ciertamente, tener un papel protagonista, pero esconde una cualidad importante: se debe tener muy buena voz, un registro muy amplio y, además, dominar un repertorio extenso.

Cuando Amy Winehouse murió, Zalon estaba preparado para dar el gran salto y demostrar que era un vocalista superdotado, y en los últimos años se ha consolidado como uno de los cantantes masculinos más fiables del soul británico. Su estilo es sobrio y clásico, se aleja del lenguaje más moderno de compañeros de gremio como Sampha o Sam Smith; eso hace que esté más instalado en el circuito del jazz que en el de la música de baile, y su garganta comunica emociones intensas.

El primer disco de Zalon como solista, Liquid Sonic Sex, fue ideado inicialmente junto al superproductor británico Mark Ronson cuando Zalon estaba ligado a Lioness Records, el sello de Amy Winehouse, pero, primero por la muerte de la diva del soul, y posteriormente por la de su propia hermana, hasta la fecha Zalon no se había visto con ánimo para sacarlo adelante. Tiene una mezcla de soul y R&B muy interesante, rememorando a grandes voces como la de Marvin Gaye o Smokey Robinson.

A Zalon se le descubrió en 2016 por estas latitudes gracias a su magnífica asociación con The Gramophone Allstars Big Band; juntos triunfaron en grandes festivales y ofrecieron un particular tributo a grandes del soul y a la propia Amy. En su estreno en Jazz San Javier le acompaña una banda extraordinaria de siete músicos británicos que incluyen saxo, trombón, trompeta, guitarra, batería, bajo y piano o teclados, más tres vocalistas (Portia Harry, Gemma Chambers y Dion Howell), y ofrecerá un concierto en tres partes: una selección de grandes clásicos del soul, en la que viajará a los tiempos de Marvin Gaye, Curtis Mayfield o James Brown; un homenaje a Amy Winehouse, con varios de los temas inmortales de la diva, y otra sección con temas propios, en la que hará un repaso de sus álbumes, Liquid Sonic Sex y Let Me Breathe. Un plato exquisito para los aficionados al soul.