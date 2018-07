Pepe Conesa Jorge: "En música escucho lo que me sale del 'papo'"

Cartagena, 1960. Nacido en Cartagena y recriado en Llano de Brujas, es peluquero desde los 17 años. El éxito le llegó a nivel nacional en los 80 con sus creaciones, tales como el corte de pelo a capas. Miembro de la ´jet set´ murciana y pionero de la prensa rosa en el papel couché y la tele regional, también ha sido asesor de arte, perito judicial, relaciones públicas y administrador de fincas. Dirige el programa de radio ´La MaQina´, en Qué! Radio.

Hubo quien lo ha llamado ´el peluquero de las famosas´, pero él odia que lo definan así. Lo que sí es cierto es que fue uno de los estilistas más afamados a nivel nacional en los años ochenta, miembro indiscutible de la ´ jet set´ murciana de la época, y uno de los inventores y protagonistas de la prensa rosa del papel couché y en la televisión regional. Hoy continúa siendo un gran comunicador a través de su programa La MaQina en la emisora Qué! Radio. Con Pepe conversamos de sus amores de verano, sus lugares favoritos para soportar los calores y de aquel verano de 1977 en Ibiza.

¿No fuiste el peluquero de las famosas?

Nunca he sido el peluquero de nadie, sí que he sido amigo de los famosos, no el peluquero de... La prensa a nivel nacional se hacía eco de mis trabajos, pero no por estar con famosos, sino por su calidad.

¿Cuándo supiste que serías peluquero?

He sido peluquero desde los 17 años, haciendo altos en el camino. Triunfé creando moda con 20 años en los ochenta. Estuve en lo más alto durante dos décadas para después dedicarme a marchante de arte, perito judicial y hasta vendedor de fincas –eso en la época buena–. En los años 90 participé en dos programas de televisión a nivel regional con mi sección ´La Vida Rosa´ en el programa Arriba y abajo y después en el programa Gente Maravillosa, todo eso compaginándolo con mi trabajo de peluquero. En los últimos años estoy dedicado a la radio fundamentalmente con mi programa La MaQina.

También fuiste miembro indiscutible de la ´jet set´ murciana, ¿no?

De la ´jet set´ murciana cuando la había, ahora ha cambiado mucho la sociedad. Hoy hay mucho cateto y cateta disfrazados de ´community manager´. En los ochenta y noventa sí que asistí a multitud de fiestas en La Manga con Nati Mistral y muchos otros famosos de Madrid. He estado con muchos famosos, traje a Lola Flores a Mazarrón y me impresionó. También a Sara Montiel, Marujita Díaz o a mi gran amigo Antonio Gala.

¿Cuál ha sido el verano de tu vida?

¡Ufff, ha habido tantos, y de tantos colores... y tantos calores, que no sabría por dónde empezar! Dejémoslo ahí.

Pero sí habrá uno que recuerdes con un cariño especial, ¿no?

Los veranos de mi infancia han sido maravillosos. Recuerdo con mucho cariño un año de crucero por Córcega, Cerdeña y Mónaco. Un verano en el que me amaron dos personas a la vez y como diría la canción: «y no estaba loco». Fue un verano muy diferente y precioso que está en mi memoria como un verano muy, pero que muy especial.

¿En qué otros lugares has veraneado?

Guardo muy buenos recuerdos de mis veranos en Ibiza, como el de la foto. Que conste que no estaba fumando yo, que le cogí el cigarro para que me hicieran la foto. También he veraneado en Formentera, Córcega, Cerdeña, La Veleta en Torrevieja y en Barcelona, en Casteldefelds, Cunit, Vilanova i La Geltrú, Sant Pol de Mar... tantísimos sitios que ya ni me acuedo. Y por supuesto La Manga, que es donde veraneo los últimos años.

¿Vas a tener vacaciones este año?

Por supuesto, estoy ya de vacaciones en la radio. Me voy a ir a La Manga con los Marín Mínguez que son como mi familia y con los que comparto los veranos desde hace veintitantos años. También quiero ir a París unos días.

¿Cuál ha sido tu canción del verano?

Hay tantas... demasiadas canciones del verano como para recordarlas.

¿Pero eras más de La Barbacoa o del Dúo Dinámico?

No, de eso nada. Soy de como estoy en el momento. Escucho lo que me sale del ´papo´.

¿Y cómo estás en este momento?

Ahora, más que de música, estoy por las nubes, como en la película Un paseo por las nubes.

Ahora que hablas de cine, ¿recuerdas alguna película que viste en un cine de verano?

Me acuerdo de El Bueno, el Feo y el Malo que la vi en el Cine Martínez de Casillas. Es una película que tiene una música maravillosa (la silba). También me acuerdo de los bocadillos de frito y las pipas y sus cortezas, son recuerdos de mi niñez.

¿Cuál es tu apertivo favorito?

Unas buenas ostras con champán francés, nada de cavas ni mariconadas.

¿Tu primer amor fue un amor de verano?

Ni siquiera sé si he tenido un primer amor. No sé cuál fue el primero ni cuál ha sido el último. Nunca he podido poner orden a eso.

¿Estás enamorado ahora?

No, rotundo, pero estoy abierto al amor. Me lo noto en las carnes, pero no es por el verano. Ya llevo unos meses de ´calenturienta´.

¿Con cuántos años aprendiste a montar en bici?

Con siete años, aprendí con mi prima Mercedes y mis amigos del colegio en Llano de Brujas, en la calle Juan XXIII.

Recomiéndanos un libro para leer en verano.

Cameron de Cristóbal Terrer, es el que estoy leyendo ahora. Leo igual en verano que en invierno. Los escritores que vienen a la radio saben que tienen que traerme su libro dedicado si quieren volver (risas).

¿Cuál es tu zona favorita de Murcia?

Me gusta mucho donde vivo y toda la Región de Murcia. Porque a mi edad, puedo elegir con quién, cómo y dónde vivir. Me gusta muchísimo La Manga pero también me gusta toda la costa española en general.

¿Qué proyectos tienes a corto plazo?

De momento descansar, reorganizar mi programa de radio y, sobre todo, recargar las pilas para la nueva temporada que comenzamos en septiembre si Dios quiere.