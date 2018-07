Carlos Tarque: "La ley podría ser más permisiva con los bares que dan conciertos"

Aunque nacido en Chile, pasó su juventud en Murcia, donde despertó su pasión por la música rock. El líder y miembro fundador del grupo M-Clan tiene grupo nuevo, aunque no es un grupo en sí (no tienen pensado sacar disco), sino el resultado de juntar a un puñado de amigos para tocar y lo que surja. Mientras, Tarque prepara su nuevo trabajo.

El grupo Gran Cañón surgió hace unos cinco años de la mano de Carlos Tarque, conocido líder de M-Clan, que decidió reunir a un grupo de amigos para formar una banda que versionase en directo temas clásicos de rock. Con estos compañeros, entre los que se encuentra el conocido Leiva, el artista ha aceptado pocos conciertos este verano. Ha sido uno de los cabezas de cartel del festival Metrópoli de Gijón.

Anda usted ocupado con la grabación de su primer disco en solitario.

Sí, bueno, mi trabajo en realidad está listo. Estamos ahora con todo el tema de la mezcla, que se alargará, pero las voces por suerte están ya grabadas.

¿Podemos saber algo de cómo va a ser? Sabemos que colabora con Carlos Raya.

Es un disco que he hecho en solitario, aprovechando un poco el parón que hemos hecho en M-Clan. Llevábamos muchos años seguidos trabajando y era hora de descansar. Lo que puedo decir es que el disco es muy rockero, que estará finalmente compuesto por diez temas y que saldrá a la luz en octubre. Está en formato trío y con un estilo de rock, digamos, muy puro.

¿Volviendo un poco a los orígenes de M-Clan?

Bueno, M-Clan siempre fue un sexteto y no un trío. Pero sí que es verdad que el estilo es un poco más rockero que lo último que hemos hecho con M-Clan. Es más ácido, hay más guitarra. Pero sigue siendo diferente a lo que hacíamos la principio porque el sonido es más escueto.

¿Y Gran Cañón a qué suena?

Es una banda de versiones que hemos hecho entre varios amigos con el único pretexto de divertirnos. El proyecto, sin darnos nosotros cuenta, ha ido creciendo por la notoriedad de sus integrantes. Estoy yo, está Leiva? Eso hace que nos llamen de muchos sitios para tocar. Este año, entonces, acudiremos por primera vez a algún festival, no muchos, durante el mes de julio. Tendremos otro bolo en agosto.

Acudir a festivales es algo novedoso, no formaba parte de la idea inicial con la que surgió el grupo.

Ya, por eso tampoco iremos a muchos. No queremos hacer de repente una gira de 50 conciertos, preferimos acudir a citas muy puntuales y pasárnoslo bien. No lo digo con desdén, pero rechazamos muchos bolos para no ver esto como un trabajo, como una obligación. Será el primer verano en muchos sin salir de gira.

¿Tendremos alguna vez un disco de estudio de Gran Cañón?

No, porque es una banda de versiones, como digo. No le vemos mucho sentido.

Yo lo compraría...

(Ríe). Ya, entiendo lo que quieres decir, pero es que nunca nos lo hemos planteado. Gran Cañón nació para que nos lo pudiésemos pasar bien tocando en directo.

Y ahora que M-Clan está de descanso, ¿veremos anunciadas más fechas de Gran Cañón?

Este grupo está pensado para citas más bien esporádicas y, bueno yo ya estoy pensando en mi disco en solitario, en su promoción, la gira... No veréis muchas fechas, no creo.

¿Cómo se decide el repertorio que se va a tocar?

Entre los integrantes decimos qué canciones nos gustan y poco más, no tenemos un proceso especial. A veces hacemos alguna votación para escoger qué temas entran y cuáles salen del listado final. La clave es que sean temas clásicos de rock. Esa fue siempre nuestra jugada.

¿Es más difícil vivir de la música ahora que antes?

La diferencia que hay entre hace unos años y ahora es, básicamente, que en la industria musical se ha acabado lo de vender discos. Eso va cada vez a menos, pero el sector no. Creo que hay más industria; veo más conciertos y más difusión. Eso sí, vivir de esto es un paso que no todo el mundo consigue dar. Suelen hacer falta años y años de trabajo.

Hay más conciertos, pero cada vez hay menos bares que ofrezcan bolos en directo en este país.

Sí, también. Está claro que España no pone muy fácil que la música prolifere a nivel de calle. Esto supone que para los músicos, no los que están ya consolidados sino los que quieren empezar ahora, sea mucho más difícil darse a conocer. Es complicado crear un caldo de cultivo. La ley podría ser más permisiva con los bares. Parece que para reformar tu bar de acuerdo a la ley si quieres hacer conciertos tienes que ser millonario.

¿Qué tipo de público tiene el grupo?

No tiene un público concreto. Viene mucha gente, y obviamente a toda esa gente le gusta mucho el rock. Ese es el perfil. Ah, y vienen a vernos bastantes chavales jóvenes, lo cual me sorprende y me gusta.