Keyon Harrold: el futuro de la trompeta

El trompetista, vocalista y compositor estadounidense Keyon Harrold, aclamado por su trabajo en la película de Don Cheadle Miles Ahead (él toca en las partes del gran Miles Davis), es el ´futuro de la trompeta´, según el ilustre Wynton Marsalis. La revista Down Beat lo ha comparado con el legendario Freddie Hubbard. Su fantástico álbum Introducing Keyon Harrold de 2009 para el sello Criss Cross ya dejaba ver el gran talento de este extraordinario joven músico que combina virtuosismo y creatividad.

Keyon Harrold toca jazz sobrepasando los límites del género, entre electrónica, R&B, blues y hip-hop. Tiene un impresionante currículum, con colaboraciones para JAY-Z y Beyoncé, así como con Gregory Porter y Gary Clark Jr. Ahora presenta su nuevo álbum, The Mugician, un acrónimo de ´músico´ y ´mago´, apropiado para un disco que va más allá de los límites tradicionales de la trompeta de Jazz. Fue Don Cheadle quien inspiró el título de ese disco (ahora en Sony Legacy), una colección de composiciones reflexivas y de gran alcance. Invitados como Pharoahe Monch, Gary Clark, Jr., Big KRIT, Guy Torry, Georgia Anne Muldrow y Robert Glasper se suman a la naturaleza ecléctica del disco, pero finalmente triunfa como un todo unificado y cohesionado, por la habilidad virtuosa de Harrold como trompetista y compositor y por su implacable optimismo. Sus sensibilidades pop y sus tendencias activistas brillan en el aclamado álbum, cuyas melodías pegadizas son una rareza en los círculos del jazz moderno.

Keyon Harrold, nacido y criado en Ferguson (suburbio de St. Louis), le ha otorgado un papel preponderante a su ciudad en The Mugician, donde examina los tiempos difíciles de la vida, a través de una lente mucho más amplia que cualquier tragedia. El choque cultural afectó duramente a Harrold a los 18 años, cuando dejó Ferguson y se trasladó a Nueva York para inscribirse en The New School. En esa ciudad consiguió su primer gran concierto con Common, una experiencia que dice amplió sus horizontes musicales más allá del Jazz para incluir funk, afrobeat, R & B y hip-hop.