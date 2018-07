Dos formas de regresar a los 90

Aquellos que nacieron en los 70 llegaron moderadamente adultos a los 90 y aquellos que nacieron en los 80 llegaron con la adolescencia arrasando en sus vidas a una década que dejó grandes grupos que revolucionaron el término ´espectáculo musical´. Alrededor de diez mil personas bailaron ayer al ritmo de la noche de los noventa, recordando esa década que dejó el baile de pista de discoteca en su cumbre más alta.

Después de la sesión de Dj que recibió a los que no se quisieron perder este festival ´revival´, con los inconfundibles OBK y Ku Minerva entonando su Estoy llorando por ti arrancaba ´Love the 90´s, el festival de la música dance en la Fica. Estos dos grupos abanderaron el show electrónico que despertó la noche entre los fans y logró remontarlos a unos años donde sus canciones reinaban en las discotecas.

El incombustible Fernandisco fue el maestro de ceremonias y dio la bienvenida a los miles y miles de treintañeros, sobre todo treintañeros, que también calentaron motores con el pop eurodance de Rebeca. «Murcia para mí es especial», dijo la cantante, que animó a seguir las letras de sus temas más famosos poniéndolas en la pantalla del gran escenario, aunque para algunas, como Duro de pelar, no hizo falta ningún subtítulo y acabó siendo de las más coreadas.

Algunos de los que ya habían vivido la experiencia en otras ciudades como Valencia, echaron de menos más organización por las enormes colas que se formaron para comprar tickets y acceder a la barra y, sobre todo, algunos nombres en el cartel como Sash y Gala. Pero se compensó con el nivel de los dj que actuaban entre artista y artista y la presencia de 2 unlimit, que no estuvieron en Valencia.

Y con los sucesivos conciertos de Whigfield y Corona, dos de los grandes de la noche que hicieron que los asistentes volvieran a la adolescencia, otro que transportó a los espectadores a las noches de discoteca de fin de semana y los bailes interminables de madrugada al ritmo de la música electrónica no fue otro que Chimo Bayo, que regaló la máxima experiencia noventera recordando por qué es tan esencial no olvidar lo que regaló esa década.

Tampoco faltó Jeenny Berggren, de Ace of Base y su All that she want, otros grupos de los que pudieron disfrutar un público murciano que por una noche recordó qué bailaba en las discotecas. Porque, como dijo Fernandisco, «si bailas una vez al año, eres joven».