Retromanía de los años 90

LOVE THE 90´S

EL FESTIVAL LOVE THE 90'S llega a Murcia; será uno de los acontecimientos musicales del verano en la región. «El festival de los 90 que no pudiste vivir en los 90», según la organización, surge de un proyecto que comenzó con la página de Facebook 'Yo salía de fiesta en los 90', y sirvió para aunar y canalizar el sentimiento de nostalgia hacia la música y los artistas que marcaron la juventud de muchos. Dedicado a la música de baile de finales del siglo XX, el evento recorrerá medio país, y ha tenido una gran acogida entre el público murciano, que agotó más la mitad de las localidades a poco más de un mes de haber salido a la venta.

Love the 90's fue uno de los fenómenos musicales de 2017; logró reunir a más de 70.000 espectadores. Se trata de un espectáculo –mitad macrodiscoteca y mitad show teatral, con artistas nacionales e internacionales– diseñado para que el público no deje de disfrutar durante horas, con llamativos efectos audiovisuales y de luces, coreografías y muchas sorpresas.

La edición 2018 de este festival itinerante trae como novedad un espectacular escenario, creado por la empresa Pixelmap Studios, responsable del escenario de 2017. Además se potenciarán más todos los elementos y el ritmo del show, convirtiendo el recinto de La Fica en una gran discoteca al aire libre.

Love the 90's es una creación de Sharemusic!, promotora responsable de Love the Tuenti's, festival que reunirá a las grandes figuras del dance de la primera década de los 2000, que próximamente anunciará nuevas fechas. En cada ciudad habrá un cartel diferente, pero siempre con los mejores artistas del dance de la década, como 2 Unlimited, Technotronic, Corona, Chimo Bayo y OBK y las nuevas confirmaciones de 2018: Rozalla, Twenty 4Seven, Taleesa, Alexia, Alice Deejay, Just Luis, 2 Fabiola, Paradisio, Ku Minerva, Marian Dacal y Paco Pil, todo ello animado por Fernandisco como maestro de ceremonias. El triunfo de la retromanía.