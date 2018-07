Una maravillosa historia del rock and roll

Una maravillosa historia del rock and roll

Hubo un tiempo en el que la música lo era todo. Era la puerta por la que escaparse del mundo de los adultos. La ventana por la que saltar hacia un universo de aventuras. La rendija por la que se colaban las nuevas ideas de una sociedad que tras la Segunda Guerra Mundial comenzaba un nuevo camino. Un tiempo en el que la música era el centro de la vida cultural de una juventud ansiosa por ser protagonista de su destino y decidida a hacer valer sus ideas sobre las antiguas y desfasadas normas establecidas. Unos años en los que las radios escupían ritmos que los padres no entendían y que los hijos disfrutaban sin pensar en el qué dirán. Un tiempo de cambio. ¿O fue la música lo que comenzó a cambiarlo todo?

La historia de la música contemporánea tiene múltiples lecturas sociales, económicas, geográficas, políticas, físicas e incluso espirituales. Pero lo importante, más que saber quién fue el primer roquero del planeta o qué grupo vendió más discos, es tener consciencia de que en aquel tiempo repleto de nuevas energías y cambios todo cristalizó bajo una misma banda sonora: el rock and roll. ¿Cómo surgió? ¿Quiénes fueron sus impulsores? ¿Qué artistas forman la columna vertebral del género? ¿Cómo ha evolucionado con los años? Todas estas preguntas tienen respuesta en It´s Only Rock and Roll: Una historia del rock ilustrada, un delicioso volumen que resume en 180 páginas el origen y desarrollo del rock, desde los seminales Sister Rosetta Tharpe, Fats Domino, Chuck Berry, Elvis o Buddy Holly a Amy Winehouse y Michael Kiwanuka. Los textos de Susana Monteagudo, repletos de curiosidades y anécdotas sobre los artistas y grupos protagonistas de esta historia, vienen además acompañados por las deliciosas ilustraciones de Marta Colomer (Tutticonfetti). El tándem resulta perfecto. Maravilloso.

La beatlemanía, la invasión británica, las psicodelia norteamericana, el folk, el festival de Woodstock, el glam, el punk, la new wave, el power pop, la electrónica, el grunge€ todos los subgéneros del rock, desde sus inicios hasta el actual siglo XXI, son analizados en este volumen que, además, pone el foco en la aportación de las mujeres. Un aspecto fundamental –aunque no siempre presente en los manuales que se jactan de ser más rigurosos– para entender toda la magnitud de un género que pese a contar con cerca de siete décadas a sus espaldas sigue estados muy presente en nuestras vidas.