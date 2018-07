Las Dómisol Sisters trasladan hoy a San Javier a los felices años 20

El grupo femenino Dómisol Sisters actuará hoy, a partir de las diez de la noche, en la Plaza de España de San Javier en el marco del Festival Internacional de Jazz, informó el Ayuntamiento de este municipio. Y lo hará proponiendo todo un viaje (musical) en el tiempo.

El grupo vocal Dómisol Sisters estará acompañado por los siete músicos que componen la Sedajazz Swing Brothers, con un repertorio de música norteamericana de los años 20 a los años 40.

El grupo valenciano, que surgió en 2010 presentará su segundo disco, Take Away Swing. Sus influencias son las Boswell y las Andrews Sisters.

Según se puede leer en la web oficial del certamen, «Dómisol Sisters es un grupo vocal formado en 2010, con la idea de ofrecer un repertorio centrado en canciones de los años 20, 30 y 40 del siglo XX, para hacer disfrutar a los amantes del jazz con la alegría y la riqueza musical que se vivió en la era del swing». «Con dos álbumes ( Get On Board y su reciente Take Away Swing), la banda ofrece un concierto lleno de optimismo y alegría, evocando a algunas formaciones vocales de aquella época, como las Boswell o las Andrew Sisters», señala la citada web. Las Dómisol Sisters (que son Elena Almendros, Mélanie Lapalus, Carla Saz y Mireia Serrano), de esta manera, «no solo ofrecen unas maravillosas armonías vocales y un espectáculo con acertadas coreografías y lleno de optimismo y buenas vibraciones, sino magníficos arreglos instrumentales e inspirados solos como corresponde a los músicos que las acompañan, un gran octeto compuesto por algunos de los músicos de jazz más prestigiosos de la Comunidad Valenciana», destacan desde el festival de jazz.

«Doce músicos en el escenario para un gran concierto en la Plaza de España de San Javier», tienen claro desde la organización.

El siguiente concierto ya será el viernes, con Pat Metheny, ganador de 20 premios Grammy.