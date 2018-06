VII Sonido Industrial: Rock murciano en todas sus vertientes

Doble Esfera y Hitten encabezan la séptima edición del Festival Sonido Industrial, que se celebra este sábado en la Plaza Joaquín Sánchez del barrio San Pío X de Murcia.

El evento está organizado por los locales de ensayo del mismo nombre. Además de los citados –que apuran sus actuales giras antes de presentar sus nuevos trabajos–, otros grupos destacados del panorama musical murciano que estarán sobre las tablas del Sonido Industrial son la banda de psychobilly The Hellhates, o los grupos de ska Trastornes y Mez-K, que siempre prometen una buena fiesta. Completan el cartel Pleyel, Crow of Shepherds, The Unwritten, Barrio del Karma y la M. Lorca & Industrial Sound Band, para dotar así a la jornada de una intensa variedad de estilos.

SONIDO INDUSTRIAL: Sábado, 15.00 horas. Plaza Joaquín Sánchez, Murcia. Entrada libre.