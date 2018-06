Así son los finalistas de la categoría 'Otras tendencias' del CreaMurcia 2018

Komorebi (dúo femenino de folk experimental), Quía (grupo de jazz experimental), el DJ Hike y el músico multi-instrumentista y autodidacta Alberto García son concursantes de la modalidad ´Otras tendencias´ que han llegado a la final del CreaMurcia 2018; veintidós artistas y grupos inscritos y cuatro finalistas, que no es la fórmula habitual. Los ganadores recibirán 1.500 euros, aunque también hay un segundo y tercer premio de 800 euros y 500 euros, respectivamente. Además, grabarán un CD con objetivo promocional que recopilará los temas premiados, y se beneficiarán de locales de ensayo gratuitos por una temporada. En esta ocasión, El Langui será el padrino y estará esta noche en la Sala REM (22.00 horas) como artista invitado. Famoso por participar en numerosas series y películas, Juan Manuel Montilla

–nombre real– se dio a conocer con La Excepción en 2002, con los que llegó a audiencias más masivas de lo normal para el rap español.



Komorebi, violines atípicos

Sofía Ortigosa y Julia Torres no se han quedado en la formación clásica. Han incluido pedales, loopers, y el resultado es sorprendente.

1 Para los que no os conozcan, ¿quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

Somos Komorebi, un dúo formado por Sofía Ortigosa y Julia Torres del Río. Ambas somos violinistas de formación clásica, compañeras de toda la vida del Conservatorio de Murcia, y hace un año decidimos montar Komorebi para crear un sonido diferente. Mezclamos nuestra formación con la música electrónica y popular utilizando elementos electrónicos, como pedales de efectos, loopers e instrumentos MIDI.

Nuestras influencias musicales son muchísimas, desde la música clásica hasta Pink Floyd, pasando por Andrew Bird, Radiohead, Depeche Mode, Los Planetas... Infinitas.

El nombre es una palabra japonesa que se usa para referirse a la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles. Nos gustó mucho las imágenes que evoca: el poder del sol, la sutileza de la belleza y aparente fragilidad de esa luz, etc.

2 ¿Por qué habéis decidido participar en el CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

Decidimos participar porque lo vemos una oportunidad buenísima para darnos a conocer, y para poder actuar en una sala como la REM o el Garaje Beat. Y a nuestros contrincantes no los conocemos demasiado, sólo desde las semifinales, pero nos gusta mucho que seamos todos tan diferentes.

3 Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

Este año hemos elegido dos temas muy diferentes. Uno de ellos está inspirado en el fuego, en su capacidad de destrucción y de renovación, en los deseos invisibles. El otro, Dentro del laberinto, es nuestro tema más electrónico, más festivo. No es representativo de la música que solemos hacer, pero funciona muy bien, y nos encanta cerrar los directos con él. En ambos hay violines, loopers, percusión y voces; pero, si queréis saber más, tenéis que oírlos.

4 Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

[Suspira] Qué pregunta más difícil... Hay millones de canciones que nos gustan, por ejemplo el concierto para violoncello de Dvorak o La Copa de Europa de Los Planetas (Julia), y Dream on, de Aerosmith o High hopes, de Pink Floyd (Sofía).



Quía, coctelera musical

Lo mismo te citan entre sus influencias a Stravinsky que a Frank Zappa. Jazz, improvisación, experimentación... Casi todo les vale.

1 Para los que no os conozcan, ¿quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

Somos Quía, un grupo formado por Emilio (violín), Luís (contrabajo), Álex (batería), Tirso (clarinete) y Dani (teclados). El nombre se lo debemos al padre de Tirso, y es una interjección del castellano antiguo que expresa sorpresa, aunque a menudo lo pronunciamos en latín (donde solo significa ´porque´). Por nombrar solo algunas de nuestras influencias musicales, diré Gyorgy Ligeti e Igor Stravinsky, por ser la fuente de inspiración principal para los dos temas que sonarán en la final de la categoría ´Otras tendencias´ del CreaMurcia.

2 ¿Por qué habéis decidido participar en el CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

El CreaMurcia es una gran plataforma para la creación artística y para impulsar a los grupos emergentes de la Región, y el hecho de que contara con una categoría de ´Otras tendencias´ nos animó a juntarnos y hacer la música que nos apetecía tocar. Estamos muy contentos y motivados por estar en la final, nunca nos lo hubiéramos imaginado. Va a ser un concierto súper diverso y lleno de gente muy buena en lo suyo. Como se suele decir: no nos gustaría estar en el lugar del jurado.



3 Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

Metimos todas nuestras ideas en una coctelera musical delirante y hemos ido trabajando las ideas en grupo. Presentamos dos temas, uno de ellos de corte más jazzístico e improvisatorio, y otro más aleatorio y experimental, aunque por falta de tiempo no llegamos a grabarlos como nos hubiera gustado, y jamás pensamos que nos serviría para pasar a la semifinal. Que el jurado nos eligiera nos motivó mucho y nos animó a desarrollar los temas y crear nuevos.



4 Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

Elegir un solo tema que marcara nuestras vidas nos es imposible, pero cualquier locura compuesta por Frank Zappa nos vale. Es un ídolo y otra de las principales influencias del grupo.

Hike, un dj diferente

Iker Velasco es el joven que hay detrás de este proyecto; una propuesta cargada de simbolismo y experimentación.

1 Para los que no os conozcan, ¿quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

Mi nombres es Iker Velasco, y soy el único integrante de este proyecto. Considero que estoy influenciado por cualquier tipo de arte, no solo musical, pero, si tuviera que decir un referente en este campo te diría Bonobo. En cuanto al nombre, Hike, es para mí una necesidad, un seudónimo con el que firmar el proyecto, nada más. No obstante, Hike significa más o menos ´caminata´, algo así como un largo recorrido, porque considero que la carrera artística es algo similar.



2 ¿Por qué habéis decidido participar en el CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

He participado por recomendación de un amigo que previamente escuchó mi música. Me gustaría mencionarle: Nacho Sánchez. Y estoy muy contento de estar en la final; todo lo que sea ver tu trabajo reconocido siempre es algo positivo, igual que poder mostrarlo a un público más amplio. En cuanto al resto de grupos que participan en esta final, lo cierto es que no he podido escucharlos a todos, pero los que he oído me han parecido muy interesantes.



3 Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

El primero de ellos es Words, un tema basado en grabaciones de campo. Habla sobre la importancia de la palabra escrita para el conocimiento humano. Cuando no hay nadie que te entienda en este momento, dejas unas palabras escritas con el fin de que años después alguien las lea, las entienda y siga trabajando a partir de los pasos que diste entonces. La segunda es Far, un tema melancólico basado en cuerdas que representa la tristeza que supone estar lejos de alguien o algo importante para ti.



4 Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

Hay muchas canciones que me han marcado a lo largo de mi vida. Pero bueno, si tengo que elegir una diré Nil, de Christian Loffler.

Alberto García, One man progresive

Autodidacta, instrumental y sin miedo, como demuestran las dos canciones que presenta: dos partes de dos temas de casi 20 minutos.

1 Para los que no os conozcan, ¿quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

Yo soy Alberto García, compositor e intérprete de música prácticamente instrumental y de corte experimental o progresivo. En cuanto a mis influencias, podría señalar a Mike Oldfield, Pink Floyd, Jean Michel Jarre...



2 ¿Por qué habéis decidido participar en el CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

La verdad es que decidí inscribirme simplemente por probar, a ver qué pasaba; y, si había suerte, incluso podría tener la oportunidad de tocar en directo ante un público diferente y conocer a otros músicos, como finalmente ha ocurrido. La verdad es que ha sido una gran sorpresa para mí haber llegado hasta aquí; no me lo esperaba y estoy encantado. En cuanto a mis contrincantes, me parece que hacen cosas muy interesantes, tienen propuestas únicas, y es un verdadero gusto compartir escenario con todos ellos y ellas. Seguro que veremos una gran final.



3 Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

Las canciones que he presentado al CreaMurcia ´Otras tendencias´ realmente son dos trozos de la primera parte de Rainbow, un disco que saqué el pasado 15 de enero. Este álbum está dividido en dos partes de 19 minutos cada una, y en él he intentado expresar mi salida del armario y todo lo que ha conllevado, el antes y el después, cómo todo eso me ha afectado de una forma u otra.



4 Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

Cualquiera de los grupos que he citado anteriormente (Mike Oldfield, Pink Floyd, Jean Michel Jarre...) me han marcado de alguna manera, y serían muchas las canciones de ellos que podría destacar. Pero Ommadawn (Part 1), de Mike Oldfield, es una canción que tiene una expresividad espectacular... Creo que podría ser una buena elección para responderte a esta pregunta.