Un nuevo verano para el Jazz en San Javier

La XXI edición del Jazz San Javier arranca mañana con las actuaciones de Vonda Shepard, la pianista y cantante de la serie Ally McBeal, y Pepe Bao, uno de los nombres más relevantes en la historia del bajo moderno. En total, serán 16 espléndidas sesiones de jazz, blues, soul y americana repartidas entre el Auditorio del Parque Almansa y otros escenarios al aire libre, entre plazas y zonas turísticas del municipio, con nombres como Pat Metheny, The Mavericks, Joao Bosco o Los Bluesfalos, sin olvidar al pianista Chick Corea, que recibirá el Premio del festival tras su concierto al frente de la Akoustic Band en la clausura del festival, el próximo 28 de julio.

Pero para eso quedan muchas noches de jazz en el Mar Menor , y la primera en entrar en escena será la pianista, guitarrista, cantante, compositora y actriz Vonda Shepard, la reina de las bandas sonoras en televisión, que alcanzó una gran popularidad en todo el planeta, y de forma especial en España, como pianista residente de la serie de televisión Ally McBeal.

Su carrera ha sido una montaña rusa. La neoyorquina compuso su primera canción con nueve años, a los 14 dio su primer concierto, cuando tenía 24 firmó un contrato discográfico con Warner, y a los 29 ya la habían despedido. A los 34, su voz era escuchada por millones de personas cada lunes en Ally McBeal –la canción Searching my soul alcanzó el numero uno de las listas españolas, y solo en España la banda sonora vendió 500.000 copias–. Si Calista Flockhart era la cara, el cuerpo y el corazón de la abogada (profesional luchadora y autosuficiente), las canciones de Shepard, originales y versiones, acompañaban tanto las alegrías como las tristezas de Ally en aquella excéntrica comedia.

Pero Vonda no solo es Ally McBeal. De hecho, hacía ya más de diez años desde su debut en la música de la mano de Dan Hill con Can't we try. Songs from Ally McBeal fue solo su cuarto álbum; luego publicó otros dos discos relacionados con la serie (además de las compilaciones), pero es autora de varios elepés más: From the Sun, Vonda Shepard, Live, a retrospective, Solo, From the Sun, live in San Javier y, por último, Rookie. Ha vendido más de doce millones de discos en todo el mundo, además de ganar dos Globos de Oro, dos Premios Emmy y dos premios Screen Actor's Guild. Y también, como curiosidad, posee el premio Billboard por vender la mayor cantidad de bandas sonoras de televisión de la historia.

Esta noche, Vonda Shepard regresa a España tras el enorme éxito cosechado en su anterior visita, en la que agotó entradas. Esta vez celebra su vigésimo aniversario sobre los escenarios, y visitará nuestro país con su banda al completo, formada por James Ralston (guitarra), Jim Hanson (bajo) y Christopher Hafer (batería), para ofrecer un repertorio lleno de grandes éxitos ( Tell him, Maryland, I only want to be with you, You belong to me, etc.). Con ellos, la cantautora mediática, de voz correcta y profunda heredera de Carly Simon, recorrerá diversos géneros como el soul, el rhythm & blues, el rock o el jazz. Será su tercera vez en San Javier, tras su paso por Músicas del Alma, donde editó un álbum en directo.



Genio de las cuatro cuerdas

Bao, que se define a sí mismo como un «bajista muy percusivo», ha obtenido reconocimientos como el Premio al Mejor Bajista de la revista Los más mejores 2008, el premio de 'Todos bajos' como mejor bajista nacional en 2011, o el del Festival del Cante de Las Minas de La Unión en 2013, como Mejor Instrumentalista Flamenco.

En su nuevo disco, Ande bass!, que presentará en San Javier, Bao nos muestra su vertiente creativa más personal, una fusión de estilos que incluye cinco composiciones originales y versiones tuneadas de temas que han marcado la biografía del músico; flamencaciones desde el punto de vista de este peculiar y virtuoso bajista en temas como Goodbye pork pie hat (Charlie Mingus), que se va por bulerías; Nothing else matters (Metallica), por guajiras a cuatro bajos y palmas, o la composición que da titulo al disco, Ande bass!, bulería para bajistas invitados.