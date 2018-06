Ike Cose, el Bukowski del blues

Teniendo como motivo la interculturalidad, Cabezo de Torres recibe, en La Casa Tomada, al bluesman estadounidense Ike Cose y su Blues Band, con quienes compartirá cartel el grupo alicantino El Califa Retalero.

Isaac ´Ike´ Cosse es un guitarrista, armonicista y vocalista originario de Jackson (Michigan), al que consideran el mejor escritor de letras de blues vivo. Lo han llamado el "Bukowski del blues", por el tono tragicómico de sus letras, así como por temas polémicos habitualmente ignorados en el blues tradicional, y también dicen de él que es el próximo Bobby "Blue" Bland, que compone sus propias canciones y hace una mezcla de material original y blues clásico de grandes del género, como B.B. King, Albert King, Jimmy Reed o Elmore James entre otros.

Cosse ha dirigido la banda Coldbloods en el área de la bahía de San Francisco durante los últimos 20 años. En 1995 publicó su primer álbum, "The Spot Is Hot". Desde entonces ha grabado para la discográfica londinense JSP Records los álbumes "The Lowdown Throwdown" (1997) y Cold Blooded World (JSP, 2000), y en estos momentos está girando por España y grabando nuevo disco en los murcianos PM Studios.

Viernes 22. Jardin de la Constitución (Cabezo de Torres). 22.00h