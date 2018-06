Lori Meyers: "Como decían en 'Blade Runner', si una estrella brilla con el doble de intensidad, se apaga antes"

Lori Meyers encabezan la segunda edición del festival Welcome Summer Mar Menor, que se celebra mañana –desde las siete de la tarde– en la Discoteca Trips de Cabo de Palos con un cartel de lujo en el que también estarán, repartidos en dos escenarios, Morgan, Zahara, L. A., Ángel Stanich, Aníbal Gómez, Glas, Jumper Brothers, Vincent Valera y M. Lacroix, encargados de dar la bienvenida al verano en la costa murciana.

Por su parte, los granadinos se encuentran celebrando su vigésimo aniversario con el recopilatorio 20 años, 21 canciones, que saldrá a la venta el 6 de julio; un recopilatorio que combina clásicos del grupo con material inédito, maquetas y rarezas en formato de doble CD. Incluye textos firmados por personalidades de la cultura, la música y el entretenimiento, y un montón de imágenes nunca vistas que muestran el desarrollo de la banda. Sin embargo, 20 años, 21 canciones es «mucho más que una selección de hits», señala Noni, la voz de Lori Meyers, con quien hemos hablado ante su visita a la Región.

Dirige la mirada 20 años atrás en Loja, Noni. ¿Qué ves?

Veo mucho amateurismo, esa inocencia... Veo que todo ha ido cambiando, pero pensando en la evolución que ha tenido el grupo, creo que las cosas buenas y malas de estos 20 años son las que han hecho que estemos donde estamos. Así que, a la típica pregunta de «¿Volverías a hacer lo mismo?», yo respondería que sí.

Erais unos niños, unos imberbes cuando empezasteis.

Sí, en la primera época sobre todo. Paco, que es el padre de Alejandro, venía siempre con nosotros en la furgoneta, porque ninguno éramos mayores de edad para tener carnet de conducir. Empezamos bastante pequeños, y hacíamos cosillas por la zona de nuestro pueblo, pedanías? Esos fueron los comienzos del grupo. Luego ya creo que fuimos más importantes cuando nos mudamos todos a Granada, de estudiantes; allí empezó a cambiar un poco todo.

Recuerdo haber escuchado todavía sin masterizar vuestro primer elepé, Viaje de estudios , y pensar «¿Cómo esta gente de Loja, de un sitio tan pequeño, que se encuentra uno al paso cuando va a Granada, es capaz de sacar un disco como este?». ¿Qué escuchabais?

Yo creo que ahí, que es el principio, estaba sobre todo la discoteca de nuestros padres, que es bastante culpable de todo lo que nos ha pasado. En mi casa era frecuente escuchar a Los Ángeles, a los Módulos, los Puntos..., todo el pop este de los sesenta español. Ese es nuestro primer contacto con la música, por así decirlo. Luego nosotros, cuando estábamos ya en una época más adolescente, mezclamos todo aquello con el grunge, Rage Against The Machine, el punk californiano...

¿Ha sido siempre divertido durante todos estos años?

Sí, ha sido divertido, pero es cierto que, conforme hemos ido creciendo y el público del grupo ha ido aumentando, también ha crecido la responsabilidad. Pero yo creo que en el equilibrio está todo: debes saber manejar esa responsabilidad y, al mismo tiempo, divertirte, que creo que es lo más importante.

Una vez leí en una de vuestras entrevistas que habíais tenido más problemas con un sello independiente que con Universal, la multinacional que os acoge.

Sí, pero cada grupo ha tenido sus temas personales. Yo no puedo hablar por todos los grupos, pero en nuestra situación pasó eso. Estábamos en una independiente que nos miraba desde la portada hasta el orden de las canciones; hasta nos decían si una canción tenía o no que entrar... Y luego, en cuanto fichamos por Universal, pues? Cierto es que ya nos conocían y que llevábamos dos discos editados y que tampoco iban a intentar cambiarnos mucho de personalidad, pero pasó justo lo contrario. No hemos tenido nunca problemas; de hecho, cuando decidimos grabar un disco y les decimos: «Nos vamos a tal sitio», siempre les parece perfecto. Creo que nos cuidan bien.

¿Lo bueno de la carrera de un artista es que dure?

Como decía el de Blade Runner, si una estrella brilla con el doble de intensidad se apaga antes. Da igual. Lori Meyers siempre hemos intentado hacer una carrera pasito a pasito, pero porque pensábamos que tampoco íbamos a llegar muy lejos, y decíamos de ir haciendo las cosas como nosotros realmente sabíamos que podíamos hacerlas. Pero luego puedo ser un gran fan, o me puedo emocionar, con un artista que solo haya tenido dos discos, o uno, como Jeff Buckley. Lo importante es que dejes tu huella, que dejes tu impronta en lo que hagas. Si haces diez discos, pero cinco son muy malos... [Risas]

¿Cómo os habéis planteado este disco, que conmemora el veinte aniversario de la banda? Va a titularse 20 años, 21 canciones , y recoge temas inéditos, versiones, maquetas?

Sobre todo, yo creo que lo importante está en el interior, literalmente. Es una recopilación de canciones no al uso –no están todos los hits, todos los singles–, y lo más interesante es el contenido que va a haber en el libreto, textos que ha escrito gente para nosotros, algunos muy emocionantes... Hay gente que conoce todo el mundo, a otros no los conoce tanta gente..., pero todos han pasado por nuestra vida. También va a haber muchas fotos de la primera época y material de audio: teníamos muchas maquetas que cuando las miras son súper bonitas, porque las hacíamos en casa, sin producción, sin excesivos arreglos, y guardan la inocencia de la canción. Y luego también hay alguna inédita que teníamos por ahí, porque a veces no entran todas las canciones en los discos, y es una tontería guardarlas. Creo que las canciones están para que las escuche la gente, aunque se escuchen mal porque había un mal técnico de grabación en esa época, pero es importante que el disco tenga material nuevo.

¿Cómo ha afectado el paso de los años a la banda? ¿En qué habéis mejorado?

Yo creo que hemos mejorado con las guitarras, porque recuerdo que cuando empecé sabía hacer el re, el mi y poco más [Risas]. Creo que hemos aprendido a tocar; las tablas y la experiencia te ayudan a ser muy serios en el escenario, a tener un espectáculo muy razonable. Pero también falta ese toque amateur que teníamos justo al principio, que es imposible recuperar porque era tu infancia, tu inocencia?, pero se compensa. Yo creo que la música está para investigar. Nosotros siempre lo hemos dicho: Ya hicimos Luciérnagas y mariposas, ya hemos hecho canciones como Dilema o Emborracharme; no vamos a repetir esa fórmula. Nuestra tónica es ir un pelín más allá.

¿Qué os planteáis después de este disco? ¿Tenéis intención de sacar un álbum próximamente?

Sí. Como hemos tenido en los últimos tiempos unos cuantos viajes, teníamos alguna cosa adelantada, y ya hemos empezado a hacer las canciones tranquilamente. Seguramente el año que viene, cuando paremos un poco y reposemos, empezaremos a grabar, ya que tenemos seis o siete temas listos. Podremos tener listo el nuevo material para dentro de un año y pico o dos.

Esta gira en la que estáis ahora termina el 21 de diciembre en el WiZink Center de Madrid como fiesta de aniversario. ¿Después vais a estar un año sin tocar?

Yo creo que sí, pero creo que también es necesario. Cuando en dos años haces todos los festivales, y más o menos cumples con todo el territorio español –además de Londres y México–... Es el momento de parar un poco. Lo más seguro es que nos centremos en grabar el disco.

¿Os sentís u os habéis sentido últimamente portavoces de un descontento general? Lo digo por algunas letras recientes...

Yo creo que en las canciones la letra y la música tienen que definir el momento en el que vives, en el que estás. No sentiríamos esa sensación de los sesenta o los setenta en determinados grupos si no fuera por las canciones que se hicieron en aquellas décadas. Ahora estamos viviendo una época convulsa, muy complicada..., y si hay un momento de descontento, está bien reflejarlo en las canciones para que luego, cuando las vuelvas a escuchar años más tarde, te acuerdes de ese tiempo y digas: «Sí, realmente nosotros pensábamos así».

En La espiral , aunque hay gente que dice que es muy oscuro, hay mensajes muy positivos, como «Siempre brilla el sol». ¿Es el momento que vive la banda también en la actualidad?

Sí, no puede ser todo negativo. Para la gente positiva, o creativa, es para quien nosotros hacemos canciones. Realmente no puede ser todo tan negativo, siempre hay que tener una creencia, algo, pensar que existen personas guays en este mundo, que las cosas no pueden ir solo a peor, sino que en algún momento las nuevas generaciones cambiarán la forma de entender el mundo.

Vais a estar en La Manga este sábado. Y también vais a estar con este veinte aniversario actuando por séptima vez en el ContemPOPránea, donde además os homenajean. ¿Cuál es la sensación?

Que te hacen sentir viejo [Risas]. No, realmente, como hemos tenido la suerte de llegar jóvenes a esta etapa de nuestra vida, es súper emocionante. El trabajo que ha hecho Agustín [director del ContemPOPránea] con vídeos?, nos llena de emoción. No somos muy de retrospectivas nosotros, ¿eh? Nos gusta más mirar hacia delante, pero cuando pasa tanto tiempo, cuando un festival y muchos grupos te hacen un homenaje? La verdad es que todo es muy emotivo, te hace pensar..., son de las cosas más guays que te pueden pasar. La respuesta del público en este tipo de cosas es lo que te da tu empujón.

Uno de los primeros festivales donde tocasteis –aún ni había salido Viaje de estudios – fue el Lemon Pop. Aquí habéis protagonizado faenas históricas.

Siempre he tenido a Murcia muy hermanada con Granada, siempre he tenido muchos amigos y muchos contactos con gente de allí. Conocíamos a la gente de Second, y cuando fuimos por primera vez a Murcia vimos que el público era muy parecido al granadino, bastante explosivo, con bastante inquietud por la música. Es un sitio súper agradable para volver... Además, yo tengo a mi hermana viviendo ahí, y muchas veces voy a veranear a Santiago de la Ribera [Risas].