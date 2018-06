Big Banana Brothers salen a escena

The Crime fueron una banda compuesta por cuatro músicos del underground murciano con querencia por el sonido de otras décadas (60 y 70, principalmente), del rock´n´roll primitivo al garage y la psicodelia. Tuvieron una explosión fugaz, y desaparecieron dejando meritorios discos, como Last sunny day, About rockets and flying saucers, y Holy Shit, producido por Marco. A Velasco y ellos mismos en El Miradoor.



Tras la explosión, llegó Big Banana Brothers (BBB) proyecto personal de Jaime Lloret ex The Crime, cuya primera referencia, un mini EP de 3 temas titulado Big Banana Brotherhood, contó con la colaboración de Marco Velasco (MOTT, Mirador Estudio) y Larry Sandoval (Estudiante Larry, Murciano Total), y se lanzó en 2016. Rock, garage, indie de los USA, alternativo de los 90, glam, hard rock, psicodelia, metal? Ahora se presentan en directo con una nueva formación. Samuel Túnez y Francisco Puerta completan esta hermandad musical.



Estarán esta noche a las 22.30 horas en La Yesería Bar de Murcia. La entrada es gratuita.