Así son los finalistas del Creamurcia 2018

Andrés Suárez hace de padrino esta noche en la final del CreaMurcia en la categoría ´Pop-Rock´, que alcanza su vigésimo sexta edición con WAW, Pájara Rey y The Meatpies como finalistas, actuando por ese mismo orden desde las nueve y media de la noche en el auditorio municipal del Parque Fofó. En torno a cuarenta bandas han participado en esta edición, que celebró tres semifinales en las que participaron como invitados los ganadores del Ceuta Suena (The New System) y del Movimiento Sonoro (Atientas). Las bandas se disputan un primer premio de 1.500 euros, un segundo de 800 y un tercero de 500. Además, con el objetivo de promocionar a los ganadores, se grabará un CD que recopilará los temas premiados. A esto se suma la ayuda del 50% del coste de las salas de ensayo durante el próximo año para las tres bandas finalistas, y también para las semifinalistas (Decembird, Mez-K y New Ways).



THE MEATPIES Sin especulaciones

A poco metido que se esté en la música murciana es fácil conocerles. Por eso, y porque ya llevan un tiempo en esto, llegan a la final del CreaMurcia con un único objetivo: salir ganadores del Fofó.

1 Para los que no os conozcan, ¿quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

The Meatpies nos llamamos así porque nuestro asesor nos aconsejó añadir una ´T´ en el nombre, así que en un principio éramos los Meapies, pero claro, el marketing es el marketing, y ahora somos ´Los pasteles de carne´. En cuanto a las influencias, pues muchos escarabajos y zeppelines, pero también grupos de ahora, como Tame Impala o The Oh Sees, que, aunque no siempre se escucharán en nuestras canciones, son bandas de las que hemos mamado y aprendido, y que nos han hecho crecer como compositores y músicos.

2 ¿Por qué habéis decidido participar en el CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

El ´Crea´ te da la oportunidad de grabar dos temas gratis, y eso siempre está bien. Que te elijan como finalista siempre está guay, pero este año vamos a por todo, y no ser finalistas no era una opción. En cuanto a nuestros contrincantes, pues flipamos bastante con Pájara Rey –mucha energía y pureza en el escenario– y, sobre WAW, ya conocíamos a dos de sus componentes, y son dos buenas piezas, así que fijo que la lían en la final. Miedo me dan..., pero también hambre.

3 Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

3Por un lado tenemos Sweet candy, tema inédito y que presentamos en primicia para el concurso. Habla del momento en el que un chico conoce a una chica y queda alucinado (literalmente). Básicamente mezcla un flechazo y un subidón gordo de 2CB; los confunde y los disfruta. Por otro lado tenemos 25 express, canción que ya habíamos publicado como single de nuestro último álbum, Babyrousa. Va de empezar algo nuevo y por fin escapar de los bucles en los que nos quedamos atrapados, repitiendo los mismos errores una y otra vez . Es una invitación al oyente a adentrarse en la historia que Babyrousa supone. Por supuesto, ningún tema olvida los guitarrazos y las armonías vocales propias de nuestras canciones.

4 Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

Supongo que ha habido varias, quizá demasiadas. Somos consumidores voraces de música, y siempre llevamos algún tema especial encima que nos condicione el estado de ánimo de la semana. Por ejemplo, esta semana hemos trillado Superstition de Steve Wonder, y claro que nos hubiera gustado componerla, pero también nos gustaría tocar y cantar a la vez como él lo hace.

5 ¿Qué dificultades veis a la hora de montar un grupo y qué consejos dais a los que empiezan?

[Suspira] Pues la pasta siempre es un problema. Luego están los horarios de cada uno, pero sin duda lo más difícil es que el resto te considere, o te tome en serio. Hay bandas que curran mucho y son muy buenas, pero, por demandas del momento o por lo que sea, no recogen sus frutos, y eso es difícil de aguantar. Mi consejo a los que empiezan es que se enamoren de lo que hacen.



PÁJARA REY Espíritu punk

Representan la propuesta más rompedora de la presente edición. Irreverentes, irónicas y, sobre todo, enérgicas. Una descarga de honestidad y buen rollo con conciencia.

Somos Rosa (bajo y coros), Martaé (teclados), Virginia (guitarra y voz) y Belchi (batería). Nuestras influencias son muy distintas, y van desde el pop más divertido hasta el punk más denso. Cuando elegimos el nombre, estábamos en el coche de camino al local de ensayo leyendo una lista de posibles nombres que habíamos hecho. Ganó Pájara Rey; a la gente le gustaba y tiene un je ne sais quoi [Risas].

2 ¿Por qué habéis decidido participar en el CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

Las fechas nos cuadraban, las ayudas para el local eran muy tentadoras, y decidimos presentarnos a varios concursos, entre ellos el CreaMurcia, y... ¡parece que estamos teniendo suerte! En nuestra actuación de las semifinales lo pasamos genial, y la selección como finalistas ha sido una grata sorpresa. En cuanto a The Meatpies y WAW, los conocimos a raíz del concurso; tenemos estilos totalmente diferentes, lo que pensamos que hará que la final sea muy interesante.

3 Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

Dinosaurio es la canción más entrañable que hemos compuesto hasta ahora, y pensamos que funciona muy bien; de hecho, ha llegado hasta la radiofonía nacional (Capitán Demo de Radio3), cosa que nos hizo mucha ilusión. La letra de Venganza hace justicia al título de la canción, y es más movida. Ambas serían una buena representación de lo que llevamos haciendo hasta ahora; algo del jijipunk más sofisticado y algo de irreverencia.

4 Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

Para Martaé, Girls and boys de Blur; para Rosa, On Parade, de Electrelane; para Belchi, Ain´t that enough, de Teenage Fanclub, y, para Virginia, El Subiduki, de Los Ganglios.

5 ¿Qué dificultades veis a la hora de montar un grupo y qué consejos dais a los que empiezan?

Las dificultades están ahí pero son relativas. Siempre hay sitios donde tocar, y hoy en día la autoedición es una salida muy viable para muchos formatos de concurso y convocatorias interesantes. Como consejo: juntarse con otros grupos afines y organizar conciertos, no tener muchas pretensiones y, si es posible, montar el grupo con tus amigas y pasártelo muy bien.



WAW Haciéndose un hueco

Se han puesto en serio –todo lo que pueden...–, y ganar el CreaMurcia sería el empuje definitivo para una de las bandas más sorprendentes de esta edición. Sea como sea, su primer disco está al caer.

1 Para los que no os conozcan, ¿quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

¡We are WAW! Somos cuatro jovencitos confusos (Joaquín, bajo y coros; Fausto, guitarra y segunda voz; Salva, batería y voz principal, y Germán, guitarra y coros) a los que desde la época del instituto les gusta el rock en todas sus vertientes, aunque especialmente el que se hizo en los noventa (Red Hot Chili Peppers, Guns n´ Roses, Muse, etc.). Fausto insiste en poner a Ignatius Farray y la serie The Office como influencia, aunque no sea musical como tal. Nuestro nombre nace de la parte favorita de la canción favorita de Salva: By the way de los Red Hot, de la parte en la que hacen: waw, waw, waw... [Risas]

2 ¿Por qué habéis decidido participar en el CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis sobre vuestros contrincantes?

Porque queremos tocar y hacernos oír. Pese a existir desde hace varios años, ahora estamos empezando a iniciar una trayectoria con un enfoque más destinado a hacer ruido –nueva formación reciente, primer disco y nuevo videoclip a la luz en los próximos meses–, con lo que aún podemos decir que estamos naciendo, y reconocemos que nos cuesta darnos a conocer por nosotros mismos. Por ello, este concurso nos da una gran oportunidad: ayuda a que nuestra música se escuche, hemos tocado en sitios de calidad –esto nos facilita que puedan venir amigos y gente nueva a vernos en nuestra ciudad sin que nos cueste dinero– y, además, tocar con otra gente nos da la oportunidad de conocer nuevos músicos y ampliar círculos (ya estamos organizando colaboraciones con una de las bandas con la que coincidimos en la semifinal). De nuestros contrincantes tenemos que destacar que en todos prima el talento, pero nos sorprende especial y gratamente que se haya optado por unos estilos más informales, distintos a los que estábamos acostumbrados a ver en ediciones anteriores.

3 Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

Pai-pai nace una noche en la puerta de Revólver en la que le pedimos a la voz del móvil que traduce en Google que nos dijera en inglés ´Voy a hace pipí´. Ella respondió un sonoro «I´m gonna make pai-pai», y Fausto y Salva se miraron a los ojos y ahí comenzó la magia. Escape de gas va de cuando te encuentras con una persona en el ascensor, y una se tira un pedo y no has sido tú. Para más información, tendréis que venir el viernes.

4 Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

Para Salva, By the way, de Red Hot Chili Peppers; para Germán, Vitas, de 7th Element; para Joaquín, todas las de Hora de Aventuras, y, para Fausto, Hijo de puta, de La hora Chanante.

5 ¿Qué dificultades veis a la hora de montar un grupo y qué consejos dais a los que empiezan?

Hay una muy amplia cantidad de grupos sonando ahora mismo; hay mucha publicidad, muchas ofertas..., pero, ahora mismo, a nosotros, por ejemplo, nos resulta imposible invertir en alquilar salas para tocar. Por ello hacerse sonar en los inicios requiere un trabajo prácticamente de oficina, que va más allá de crear y tocar música como tal. En cualquier caso, hagas lo que hagas, disfrútalo, porque por lo demás, estás jodido [Risas]. Además, hoy día hay muchas facilidades para grabarte tú mismo, subir cosas a las redes y hay salas donde te dejan ir a tocar, micros abiertos, concursos, etc. Aprovecha eso.