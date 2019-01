Carolina, la reina del tapiz

Carolina Alemán se ha convertido en la única gimnasta de la Región en un equipo nacional. Se ha incorporado a la concentración permanente de la Federación Española, pasando de vivir y estudiar en El Raal y de entrenar con sus compañeras del Rítmica Santomera, a tener una oportunidad de oro en Valencia.

La vida de la joven Carolina Alemán Pedro (Santomera, 19 de febrero de 2005) ha dado un giro esta semana. El pasado lunes se incorporó a la concentración permanente en Valencia de la Federación Española de Gimnasia. Solo cinco talentos de todo el país han sido seleccionadas para formar parte del equipo nacional. Y la Región de Murcia no tenía a ninguna chica en la élite desde que hace unos años, por culpa de una lesión, Andrea Barba tuvo que abandonar la selección, y con anterioridad, Miriam Belando, se quedó a las puertas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

La carrera de Carol ha sido meteórica. Hace solo cinco años ingresó en el Rítmica Santomera. «Iba a ballet, pero se aburría, me decía que no le gustaba, que quería más movimiento», recuerda su madre sobre los inicios de una niña que «parecía de goma» y que llamó la atención de los entrenadores del equipo de fútbol de su hijo por su elasticidad. «Apúntala a gimnnasia rítmica», le decían a Carolina. «Al final hice caso. La llevé a mitad de curso y me dijeron que entonces no podía apuntarla, pero la niña insistió tanto a la entrenadora, que al final terminó entrando». Y su irrupción en el club fue fulminante. A los quince días de comenzar a entrenar pasó al grupo de competición que poco después participó en el Campeonato de España de Guadalajara y logró una medalla de bronce, la primera de la historia del club santomerano, que en 2018 ha incrementado su palmarés de forma espectacular.

Ahora comienza una nueva vida para Carolina, que ha abandonado el colegio Julián Romea, de El Raal, donde ha residido en los últimos años, para trasladarse al Centro de Tecnificación de Valencia, donde trabajará a diario con las entrenadoras del conjunto nacional en un nuevo programa desarrollado por la Federación como 'júnior de honor'. Además, ha comenzado a estudiar en un instituto junto a la instalación.

«Vamos a trabajar todos los días y los fines de semana tendré competiciones», dice una gimnasta que prefiere los conjuntos a la gimnasia individual y que se siente muy cómoda con el aparato de pelota.

«Me tranquiliza que ella quiere, que está muy ilusionada por vivir la experiencia y probar en el equipo nacional», afirma su madre sobre el cambio radical de vida para esta joven santomerana, quien fue despedida por sus compañeras del Rítmica Santomera después de su último entrenamiento con una fiesta sorpresa donde acudieron también sus entrenadoras y el concejal de Deportes de Santomera. Fue un momento especial, donde recibió regalos y, sobre todo, el ánimo necesario para afrontar un nuevo reto en su corta pero intensa carrera deportiva.

Marta Fernández (Huelva), Lucía González (Benidorm), Claudia Jaimez (Polideportivo Cádiz) y Yulia Vysotska (Miralmar Andalucía) son a partir de ahora las compañeras de entrenamientos de Carolina Alemán, quien admite que los días previos a su marcha a Valencia «estuve muy nerviosa», pero que ahora tendrá la oportunidad «de mejorar y trabajar mucho».