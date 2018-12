Andrés Céspedes Rubio: "Mi objetivo es llegar a jugar en Primera División"

Con tan solo 14 años, Andrés Céspedes ha ganado el premio a mejor portero en el Torneo Internacional Sub-15 de La Vall d'Uixó y ha conseguido hacerse un hueco en la selección española de Julen Guerrero. Salido de la cantera de la Escuela de Fútbol Ciudad Jardín en Cartagena, pertenece en la actualidad al Valencia CF Fundación, con el que ha renovado por tres temporadas.

Andrés Céspedes Rubio ha sido convocado una vez más por el seleccionador español sub-15, Julen Guerrero. El portero titular del Valencia en la categoría cadete nació en Cartagena el 22 de julio de 2004. Desde bien pequeño empezó a tocar balones sin la más remota idea de que el fútbol podría convertirse en algo más que una actividad extraescolar.



¿Cuántos años tenía cuando empezó a jugar?

Cuatro años.

¿Desde el principio jugó como guardameta?

Yo siempre he jugado como portero, pero me acuerdo que algunas veces lo hacía de central.

¿Cómo descubrió la posición de portero?

Desde pequeño veía muchos vídeos de porteros y me gustaba bastante, por eso desde el principio empecé a jugar en esa posición.

Ha sido convocado dos veces por la selección sub-15 de Julen Guerrero. ¿Cuándo y cómo fue esa primera llamada?

Un martes, antes de entrenar, empezaron a decirme que iba convocado con la selección valenciana y durante el entrenamiento me estuvieron diciendo que me habían llamado también para la española, pero yo no me lo creí hasta que terminó el entrenamiento, subí a la habitación y mi padre me empezó a contar.

¿Y qué sintió?

Mucha alegría, es un impulso más para seguir.

Participó con la selección regional en el Campeonato de España de 2016 y Murcia se quedó subcampeona infantil. ¿Qué recuerda de ese campeonato?

Me acuerdo que nosotros llegamos al Campeonato de España como una selección que los anteriores años no había hecho nada importante. Éramos un equipo humilde, pero iban pasando las fases e íbamos ganando, aunque al final nos quedamos a las puertas del título porque perdimos contra Cataluña.

¿Cómo fue ese torneo?

Nos hizo mucha ilusión porque la selección murciana nunca había llegado a ese nivel, siempre se había quedado en cuartos de final o en octavos, pero nunca había llegado a semifinales y la verdad que fue impresionante llegar hasta ahí, lástima que no pudimos ganar la final.

En la final del Torneo Internacional sub- 15 de La Vall d'Uixó, el Valencia quedó subcampeón frente al Barcelona, pero antes de llegar hasta ahí, el conjunto ché venció por 3-0 al Real Madrid de Raúl González. Hicieron un muy buen partido para golear al Madrid, ¿no es cierto?

Sí, desde el principio el equipo salió muy enchufado y se notó que queríamos ganar. El Madrid no salió con las ideas claras, nosotros sí y en los primeros 20 minutos teníamos ganado el encuentro.

Y ganó el premio al mejor portero. ¿Se lo esperaba?

No, la verdad que no porque nada más terminar la final perdimos y yo no estaba pensando en si me iban a dar el premio o no, estaba jodido por la derrota, pero bueno, fue una alegría.

¿Qué le gustaría conseguir en el fútbol?

Mi objetivo a largo plazo es llegar a jugar en Primera División, es mi sueño, pero siempre intento mirar a corto plazo. Ahora pienso en la selección y en mi equipo.

¿En qué equipo quiere jugar?

De momento estoy muy contento en el Valencia y quiero seguir aquí. He renovado, pero es algo que no ha sido cosa de dos días, ha llegado tras varias negociaciones, y el hecho de que otros clubes (Atlético de Madrid y Real Madrid) se hayan interesado ha provocado que el Valencia apostara más por mí y me sintiera más valorado.

¿Y no le ha interesado coger otra oferta?

Por parte del Real Madrid, aunque hubo interés, no llegó ninguna una oferta, pero la del Atlético nos lo pensamos bastante. Familiares y personas cercanas a mí me decían: «Vete, ¿por qué no te vas?», pero Valencia es mi casa y si ellos me ofrecen un buen contrato siempre voy a firmar con ellos.

¿Hasta cuándo ha renovado?

Tengo contrato hasta juvenil de primer año, que es en tres años.

¿Cómo se define en tres palabras?

Trabajo, humildad y ambición.

¿Alguna virtud?

Confío en mí y en todo lo que hago durante el partido. Si hago algo es porque estoy completamente seguro de que lo voy a hacer bien.

¿Hay alguna parada que le cueste más que otras?

Hay algunas facetas del juego que todavía no controlo del todo, como, por ejemplo, hay muchas veces que cuando me tiran un balón desde muy cerca de mí, giro la cara y eso lo tengo que mejorar.

¿A quién admira?

Antes admiraba mucho a Iker Casillas, me fijaba mucho en él, pero ya se ha hecho mayor y ahora me fijo bastante en el portero del Barça, Ter Stegen.

¿Y por qué Ter Stegen?

Porque creo que lo que le diferencia del resto de porteros es que hace cosas que otros no hacen.

¿A qué tipo de cosas se refiere?

Por ejemplo, hace paradas que cuando nadie piensa que puede llegar, él se lanza y lo intenta, eso es lo que marca la diferencia.

¿Cómo es un día típico en su vida?

Me levanto a las siete y cuarto y me voy para el colegio directamente, sin desayunar ni nada. De ocho a cinco estoy en el colegio, es jornada partida y comemos allí. Cuando salimos de clase me voy a la residencia. A las seis y cuarto tengo que estar en el entrenamiento y a las nueve menos cuarto terminamos. A las nueve empezamos a cenar y cuando terminas haces lavandería, te arreglas la ropa del día siguiente, estudias y a dormir.

¿Cambiaría algo de su vida a día de hoy?

Sí, que mis padres se fueran a vivir conmigo a Valencia y así sería lo mismo pero allí.