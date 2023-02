Real Betis - Barcelona en directo

En ese sentido, la racha de los béticos como local no es nada buena. No ha ganado ninguno de sus tres últimos compromisos ligueros en el Benito Villamarín (2E 1D) tras haber ganado cada uno de sus anteriores seis. No encadena cuatro o más sin triunfo como local en la competición desde diciembre de 2017 (2E 2D).