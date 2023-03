Barcelona - Real Madrid en directo

¡¡¡ANCELOTTI REPITE ONCE TITULAR!!!! El técnico italiano no modifica nada con respecto a la alineación presentada en la vuelta de la Liga de Campeones contra el Liverpool. La presencia de Nacho Fernández en el lateral izquierdo mantiene a Eduardo Camavinga como pivote, teniendo tanto a Luka Modric como a Toni Kroos como interiores. Benzema no se pierde el compromiso pese a llegar entre algodones y con una única sesión de entrenamiento.