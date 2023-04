Atlético de Madrid - Mallorca en directo

MALLORCA. Javier Aguirre sale en el Cívitas Metropolitano con el siguiente once, con sorpresa, porque no están de titulares ni Kang-In Lee, ni Muriqi: Predrag Rajkovic, Copete, Matija Nastasic, Martin Valjent, Jaume Costa, Pablo Maffeo, Ángel Rodríguez, Iddrisu Baba, Manu Morlanes, Dani Rodríguez y Abdón Prats. Augustinsson y Gio González no estarán disponibles por lesión, Raillo y Galarreta por sanción, y Grenier, por decisión técnica.