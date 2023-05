Atlético de Madrid - Cádiz en directo

Con hasta nueve cambios con respecto a la última alineación, el Cádiz no demuestra capacidad para beneficiarse de los dos puntos que ha dejado de ganar el Valencia en su duelo contra el Villarreal y escaparse de la zona de descenso. Los amarillos no han realizado un solo remate a porterá (xG de 0.03), no ha completado una sola acción dentro del área rival y solamente ha dado 58 pases en campo contrario, con una escasa precisión (65%).