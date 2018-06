Partido: Perú - Dinamarca

45+

Final primera parte, Perú 0, Dinamarca 0.

45+

Remate fallado por Yussuf Poulsen (Dinamarca) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Christian Eriksen con un centro al área tras un saque de esquina.

45+

Corner, Dinamarca. Corner cometido por Edison Flores.

45+

¡Penalti fallado! Disparo fuera de Christian Cueva (Perú) remate con la derecha que se le va demasiado alto.

44:36

Se reanuda el partido.

44:22

The Video Assistant Referee is investigating a potential Penalti no señalado to Christian Cueva. Se anula la decisión del árbitro.

43:40

El juego está detenido de (Dinamarca). The Video Assistant Referee is being consulted.

43:09

Penalti cometido por Yussuf Poulsen (Dinamarca) tras una falta dentro del área.

43:09

Penalti a favor del Perú. Christian Cueva sufrió falta en el área.

42:27

Falta de Lasse Schöne (Dinamarca).

42:27

Yoshimar Yotún (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

40:45

Remate fallado por Thomas Delaney (Dinamarca) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jens Stryger Larsen con un pase de cabeza.

39:17

Andreas Christensen (Dinamarca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

39:17

Falta de Jefferson Farfán (Perú).

38:48

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lasse Schöne (Dinamarca) remate con la derecha desde fuera del área.

38:45

Remate rechazado de Christian Eriksen (Dinamarca) remate con la derecha desde fuera del área.

37:23

Renato Tapia (Perú) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

37:19

Pione Sisto (Dinamarca) ha recibido una falta en campo contrario.

37:19

Falta de Renato Tapia (Perú).

36:34

Fuera de juego, Dinamarca. Henrik Dalsgaard intentó un pase en profundidad pero Nicolai Jørgensen estaba en posición de fuera de juego.

35:05

Cambio en Dinamarca, entra al campo Lasse Schöne sustituyendo a William Kvist debido a una lesión.

34:42

Andreas Christensen (Dinamarca) ha recibido una falta en campo contrario.

34:42

Falta de Jefferson Farfán (Perú).

32:47

Se reanuda el partido.

31:28

El juego está detenido debido a una lesión de William Kvist (Dinamarca).

28:24

Corner, Perú. Corner cometido por Simon Kjaer.

28:22

Remate rechazado de Jefferson Farfán (Perú) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de André Carrillo después de un pase en profundidad.

26:56

William Kvist (Dinamarca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

26:56

Falta de Jefferson Farfán (Perú).

26:21

Remate fallado por Thomas Delaney (Dinamarca) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Christian Eriksen.

24:49

Corner, Dinamarca. Corner cometido por Renato Tapia.

24:06

Corner, Dinamarca. Corner cometido por Miguel Trauco.

21:03

Fuera de juego, Perú. Yoshimar Yotún intentó un pase en profundidad pero Christian Ramos estaba en posición de fuera de juego.

20:15

Falta de Andreas Christensen (Dinamarca).

20:15

Jefferson Farfán (Perú) ha recibido una falta en campo contrario.

19:44

Falta de Simon Kjaer (Dinamarca).

19:44

Jefferson Farfán (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

18:35

Falta de Andreas Christensen (Dinamarca).

18:35

Pedro Gallese (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

17:39

Corner, Dinamarca. Corner cometido por Luis Advíncula.

14:51

Falta de Renato Tapia (Perú).

14:51

Pione Sisto (Dinamarca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

14:13

Remate fallado por Alberto Rodríguez (Perú) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yoshimar Yotún con un centro al área tras un saque de esquina.

13:38

Corner, Perú. Corner cometido por Simon Kjaer.

13:36

Remate fallado por Renato Tapia (Perú) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Christian Cueva.

12:43

Falta de Renato Tapia (Perú).

12:43

Pione Sisto (Dinamarca) ha recibido una falta en campo contrario.

12:07

Remate parado por bajo a la izquierda. André Carrillo (Perú) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

10:50

Remate fallado por Edison Flores (Perú) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Renato Tapia.

9:43

Miguel Trauco (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

9:43

Falta de Yussuf Poulsen (Dinamarca).

9:23

Falta de Yoshimar Yotún (Perú).

9:23

Christian Eriksen (Dinamarca) ha recibido una falta en la banda derecha.

8:39

Fuera de juego, Perú. Pedro Gallese intentó un pase en profundidad pero Christian Cueva estaba en posición de fuera de juego.

7:35

Mano de Nicolai Jørgensen (Dinamarca).

7:12

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Yoshimar Yotún (Perú) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Edison Flores.

5:47

Jefferson Farfán (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

5:47

Falta de Simon Kjaer (Dinamarca).

4:54

Remate fallado por Luis Advíncula (Perú) remate con la derecha desde la banda derecha que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Renato Tapia.

3:58

Mano de Thomas Delaney (Dinamarca).

2:45

Christian Ramos (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva.

2:45

Falta de Nicolai Jørgensen (Dinamarca).

0:00

Empieza primera parte.