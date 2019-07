El entrenador del PSG admite que Neymar quiere irse

El entrenador del París Saint Germain, el alemán Thomas Tuchel, desveló que era consciente de la intención del brasileño Neymar de abandonar la entidad parisina "antes de la Copa América".

"Sabía que quería irse. Desde antes de la Copa América. Pero eso es una cosa entre el club y Neymar", dijo el preparador germano a RCM Sport al término del encuentro entre el París Saint Germain y el Dynamo Dresden en la ciudad alemana.

"Todo está claro entre nosotros. Trabajamos juntos. Es una cosa entre Neymar y el club", insistió Tuchel que reconoció su malestar con el brasileño, con el que va a contar mientras esté en su plantilla.

"Siempre me decepciona si un jugador llega tarde. Él está ahí, en la plantilla y no sé lo que va a pasar. Es mi jugador y trabajaré con él. Me tengo que adaptar", añadió el entrenador alemán.

Neymar, que se incorporó a la pretemporada del París Saint Germain este lunes y no formó parte del partido contra el Dinamo Dresden, formará parte de la expedición que viaje a China, parte de la pretemporada del equipo campeón de la Ligue 1.

"Está listo para viajar a China", apuntó Tuchel tras el partido ante el Dinamo Dresden que terminó con una goleada por 6-1 para el conjunto francés, que incluyó en su equipo titular a cuatro futbolistas españoles: los recientemente fichados Pablo Sarabia y Ander Herrera, Juan Bernat, que ya formaba parte del equipo y Jese Rodríguez, que estuvo cedido al Betis el pasado curso.