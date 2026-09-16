Sito Alonso: "Es una alegría muy grande volver a ver a Dylan Ennis en la pista"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, se mostró satisfecho con la intensidad de su equipo en el amistoso en San Javier ante el MoraBanc Andorra, que acabó con triunfo por 91-65. Valoró positivamente la reaparición de Dylan Ennis, admitió que Jean-Marc Pansa es el nuevo fichaje al que más tiempo le va a costar adaptarse a los sistemas, y también habló de los amistosos de este jueves y domingo. Vestido con un polo del AD Marme, club organizador del torneo, al que agradeció el esfuerzo realizado para que el club volviera a una cita tradicional de todos los veranos, el entrenador realizó estas declaraciones en rueda de prensa:

La valoración del triunfo ante el Andorra.

"Creo que hemos cumplido durante muchos minutos el nivel defensivo que queríamos mostrar en el partido. Creo que ellos han jugado un muy buen primer cuarto y han caído luego por la falta de rotación que tienen de jugadores muy importantes en su equipo porque les faltaban tres. Es verdad que nosotros no hemos tenido a Jonah Radebaugh y Kaiser Gates, pero tenemos más fondo y más físico. Creo que por eso el partido al final ha tenido esa ventaja que no era real durante el mismo. Estamos muy contentos porque a mí me gusta que los jugadores empiecen regular el partido y luego avancen, que mantengan el nivel y que aunque no estén acertados algunos, sí que mantengan el nivel defensivo. Creo que hemos mostrado un nivel muy alto de actividad y eso es lo único que tenemos nunca que negociar, y creo que no lo hemos hecho durante ningún momento".

La reaparición de Dylan Ennis.

"Lo he visto bien en ritmo ofensivo y de contraataque, con más problemas en algunos momentos en defensa, sobre todo porque ves que es un jugador de grandísimo nivel individual y tiene una envergadura que es difícil defenderle. A veces se ha visto sobrepasado, pero lo he visto con muy buena actitud y, sobre todo, con muchas ganas. Tiene muchas ganas de volver a jugar y me ha gustado mucho volver a verle en la pista. Es una alegría muy grande".

¿Cómo estás viendo a los cuatro nuevos jugadores de la plantilla?

"El que más difícil lo tiene de todos es Pansa. Jugar de pívot en el UCAM supone asumir diferentes reglas muy específicas y, a medida que ha ido avanzando el partido, las ha ido haciendo muchísimo mejor. Pero sobre todo tiene intensidad y poder. El tapón que ha puesto a Pustovyi parece fácil, pero es muy difícil llegando tarde a un jugador tan alto Artem. Acciones como esa van a levantar muchas veces el Palacio y necesitamos que eso sea siempre así. Estoy muy contento con todos los nuevos porque muestran algo que es fundamental, las ganas de querer subirse a un equipo que tiene muchas ganas de hacerlo bien siempre".

¿Cómo ves el puesto de uno con Boum, Juani Marcos y Forrest?

"Los tres han jugado a buen nivel. Habrá días que lo hagan muy bien y otros que lo hagan peor, pero siempre lo que les pedimos es que tengan esa intensidad defensiva y esa amenaza. Mientras tengan esa amenaza en todo lo que pueden ejecutar en ataque y sean sólidos en defensa, aunque algunos días no estén bien o no tengan su día, tendremos una solidez y una amenaza que seguramente los demás nos podremos aprovechar".

Dylan Ennis, en su reaparición como jugador del UCAM Murcia / Álex Moreno

¿Qué sensaciones te he dejado Boum?

"Lo primero que ha hecho ha sido sacar seis tiros libres de dos triples por la cercanía que hay que tener con él en defensa. Es un jugador que pasa la pelota bien y que yo creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo en la amenaza constante. También ha hecho un esfuerzo defensivo con gente que es muy grande, y creo que lo ha hecho bien".

¿Cómo estás viendo el nivel defensivo de Forrest?

"Él no tiene el rol específico de defensor puro, pero sí que tiene un rol determinado defensivo en el equipo que está cumpliendo de maravilla. Ha tenido solo un error en un offscreen que ha metido Robertson después de un saque de fondo, donde ha estado blando en esa situación. Pero lo demás lo ha hecho con una intensidad increíble que le da también una intensidad muy grande en ataque, que es lo que buscamos. Estoy muy contento con lo que está haciendo, sobre todo porque es conocedor de las reglas ya y eso implica no pensar y ejecutar, y creo que lo está haciendo mucho mejor en ese aspecto".

Mike Forrest, en el partido UCAM Murcia-Andorra en San Javier / Álex Moreno

¿Cómo va a afrontar el equipo los dos últimos amistosos?

"En la misma línea que los anteriores, con rotaciones, trabajo e intensidad. Sabemos que el rival del jueves, el Unicaja, es de máxima entidad, y el del domingo (Casademont Zaragoza) todavía más por ser su presentación y por haber hecho una de las mejores plantillas en su nueva época. Van a ser partidos muy difíciles, pero no nos importa mucho eso, porque nos vamos a centrar en mantener la intensidad y la conexión entre los nuevos, y que nunca nos rindamos en ninguna acción de partido. Eso es lo que necesitamos para llegar bien al día importante, que es el partido de Girona".