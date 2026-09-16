El Real Murcia busca los cuartos en un campo fetiche para Guilló

Sergi Guilló sabe perfectamente lo que es ganar en Los Arcos. Lo hizo en ocho de las doce ocasiones en las que se sentó en el banquillo del estadio oriolano como entrenador del Orihuela. Pero en todas ellas actuaba como técnico local. Esta noche (20.45 horas) tendrá que hacerlo como visitante. Y es que el técnico del Real Murcia vuelve al campo que le permitió tener su primera gran experiencia como entrenador, pero lo hace para guiar a los murcianistas a los cuartos de final de la Copa Federación.

Le tocará a Guilló mantener su buena racha en Los Arcos para olvidar la bofetada recibida el pasado domingo ante el Atlético Madrileño y para dejar al Real Murcia a un solo paso de lograr un billete para la próxima edición de la Copa del Rey. Y es que, si supera la eliminatoria frente al Orihuela, ya solo quedaría ganar en cuartos para obtener el premio, ya que los cuatro semifinalistas de este torneo se clasifican para la Copa del Rey.

No le sentó nada bien al Real Murcia su partido entre semana del pasado miércoles. El viaje a La Palma condicionó toda una semana que acabó con la goleada encajada ante el Atlético Madrileño. Pero si los granas quieren estar en la Copa del Rey, no queda otra que seguir subrayando en rojo los encuentros de Copa Federación. Por ello, aunque habría que estar concentrados al cien por cien en el choque liguero del domingo ante el Europa, a los murcianistas les toca otra vez desviar la atención.

En esta ocasión no habrá viaje largo —en dieciseisavos tocó jugar contra el Mensajero y, además, la eliminatoria se fue a la prórroga—, pero tocará dar la talla ante un Orihuela que ha empezado la liga en Segunda RFEF a toda velocidad. El rival de los murcianistas, entrenado por René Martínez y con jugadores como Loren Burón, ha ganado sus dos partidos en el Grupo III, además de resolver con solvencia su estreno en la Copa Federación en el campo del San Fernando (1-3).

Victoria ante el Imperial

No necesitará Guilló ver muchos vídeos del Orihuela. Curiosamente, el conjunto oriolano jugó hace solo dos semanas en Nueva Condomina. Lo hizo ante el Imperial en la primera jornada de liga del Grupo III de Segunda RFEF. En ese encuentro, los amarillos se impusieron por 1-2 al filial murcianista. Esta semana, frente al Lorca Deportiva, volvieron a sumar tres puntos.

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Partido entre el Imperial y el Orihuela en NC / Juan Carlos Caval

Dos resultados que avisan al Real Murcia antes de que comience el partido de hoy en Los Arcos, un estadio al que regresa Guilló dos años después. Entrenó al Orihuela desde diciembre de 2023 hasta el final de aquella temporada, antes de marcharse posteriormente al Mérida. Veremos cuál es el planteamiento del técnico ilicitano, aunque lo normal es que apueste de nuevo por las rotaciones, como ya hizo en su eliminatoria contra el Mensajero. Se espera que jugadores como Víctor Olmedo, Jorge Sánchez, Mounir, Yoldi y Alejandro Meca vuelvan a tener protagonismo. En el once también podrían estar Moyita y Chema Núñez.