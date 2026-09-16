El coco del grupo, una prueba de nivel para el FC Cartagena

El caprichoso calendario de esta cruenta Primera RFEF ha querido que el FC Cartagena afronte su primera prueba del algodón del curso en el escenario más imponente de la categoría. La expedición albinegra se prepara estos días para poner rumbo a la capital del Ebro para batirse el cobre este domingo, a partir de las 20.30 horas, frente a un Real Zaragoza que ejerce, por presupuesto, historia y masa social, de auténtico ogro del grupo. Sin embargo, el choque encierra una lectura que va mucho más allá de la mística de pisar un feudo histórico de Primera División. Y es que el FC Cartagena encara este compromiso sabiendo que el próximo fin de semana le tocará descansar por obligación debido al aplazamiento del derbi ante el Real Murcia.

Ese inminente frenazo liguero eleva la trascendencia del duelo. En el seno del club y en el vestuario son plenamente conscientes de que irse a una semana sin fútbol oficial con el regusto amargo de una derrota, acumulado a los dos choques que ya lleva sin ganar, sería un golpe duro.

Perder en el Ibercaja Estadio -recinto donde esta temporada compiten los maños por las obras en La Romareda- no solo supondría ceder terreno en una tabla clasificatoria que no hace prisioneros, sino que obligaría a digerir el tropiezo durante quince largos días, un escenario propicio para que afloren las dudas. Por ello, rascar algo positivo en tierras aragonesas se antoja vital y lograr un triunfo valdría más de tres puntos.

No es ningún secreto que este primer tramo en el Grupo II está demostrando la extrema dificultad de la categoría. Cualquier desconexión se paga carísima y se han visto resultados sorprendentes en solo tres jornadas. El Cartagena ha mostrado mimbres de equipo sólido, pero la regularidad es la única moneda de cambio válida para aspirar al salto al fútbol profesional. Ahora toca refrendar ese crecimiento ante el verdadero 'coco'. El conjunto zaragocista habita en esta división como un gigante enjaulado, sometido a la presión asfixiante de una grada que no concibe otro desenlace que no sea el ascenso por la vía rápida.

Apuesta por la posesión

El Zaragoza es un equipo concebido para monopolizar la posesión y llevar la iniciativa. Sus fases sin balón están siendo escasas en este arranque de liga, pero cuando les toca abrigarse, apuestan por adelantar líneas e intentar morder en una presión alta bajo un esquema de 4-4-2. Si el rival logra sortear esa primera línea de hostigamiento, los aragoneses no sufren grandes cortocircuitos al replegarse hacia un bloque medio, manteniendo el mismo dibujo táctico a la espera de recuperar el esférico.

Pero donde realmente reside la complejidad de este Zaragoza es en su fase ofensiva, caracterizada por un despliegue de movilidad constante que exige máxima concentración. El comportamiento de los locales por las bandas es asimétrico y depende enteramente de las piezas que disponga su técnico sobre el verde. En la parcela izquierda, el libreto cambia radicalmente según quién ocupe el lateral; si es Escudero, el equipo gana un hombre más por dentro para nutrir la sala de máquinas, mientras que si actúa Pereira, la imprevisibilidad es la norma, alternando incorporaciones por el carril exterior con rupturas interiores, tejiendo una sociedad letal con Vadillo, que es quien viene adueñándose de ese extremo zurdo.

Esa flexibilidad contrasta con la banda derecha, donde Gabilondo tiene la orden estricta de percutir siempre pegado a la cal, ofreciendo amplitud, mientras que opciones como Sangalli mezclan trayectorias por fuera y por dentro. Todo este ecosistema de desmarques cruzados tiene un beneficiario principal: Jaume Jardí se ha erigido en el futbolista más desequilibrante del plantel maño, convirtiéndose en la principal amenaza que la zaga cartagenera deberá neutralizar.

La sala de máquinas aragonesa tampoco se queda atrás en dinamismo. Su doble pivote es indetectable, alternando momentos en los que se hunden entre los centrales para oxigenar la salida de balón, con fases en las que se asientan firmemente en la base de la jugada. Por delante de ellos, actuando en la mediapunta, aparece la figura de Pau Sanz. Acostumbrado a jugar como referencia ofensiva o extremo, aquí explota su versión más vertical, buscando recibir a la espalda de los mediocentros rivales para girarse velozmente y encarar el área. En punta de lanza les espera Joaquín Delgado, un ariete que, si bien no ha estado afortunado de cara a puerta en los tres primeros envites del curso, mantiene intacto su peligro constante.

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A pesar de esta apabullante vocación ofensiva, el Cartagena sabe perfectamente dónde está la grieta del gigante. La necesidad visceral de dominar y acumular hombres en campo contrario deja a los centrales del Zaragoza vendidos en las transiciones. Ya quedó patente en su reciente enfrentamiento ante el Nàstic, donde, a pesar de exhibir una gran fluidez con la pelota y generar un caudal ofensivo inmenso, evidenciaron una preocupante fragilidad defensiva al perder el balón. Ahí es donde el conjunto de Vélez debe ser un bloque de hielo: aguantar el chaparrón con orden y castigar sin piedad los espacios a la espalda de la zaga local.