El UCAM Murcia sube un peldaño en su preparación para el nuevo curso

El UCAM Murcia CB afronta una nueva fase en su preparación del próximo curso. Después de las primeras semanas para coger ritmo y de recobrar sensaciones sobre la pista, con sus amistosos ante el Albacete Basket y Boca Juniors argentino, el conjunto universitario está listo para subir un peldaño más durante la pretemporada. Y es que la plantilla que dirige Sito Alonso se enfrentará en los próximos cinco días a tres rivales de la Liga Endesa.

Una buena prueba de fuego para tener una idea, más o menos acertada, de cómo puede llegar la plantilla a la cita del próximo 27 de septiembre, que será cuando se mida al Básquet Girona en el primer partido oficial de la Liga Endesa.

El Moranbac Andorra, que cuenta con varios jugadores que han pasado por la entidad universitaria en las últimas temporadas, será la primera prueba para los de Sito Alonso esta tarde en San Javier (19.30 horas) con entrada gratuita. Después se medirán el jueves al Unicaja Málaga, en el Olivo Arena de Jaén (20.30 horas), y el domingo visitarán al Casademont Zaragoza (12.15 horas).

El equipo andorrano llega a la Región de Murcia con el yeclano Chumi Ortega en su plantilla, junto al base Rafa Luz, el alero Lazar Mutic y el pívot Artem Pustoyi, jugadores que en los últimos años han pasado por la entidad murciana. Los de Zan Tabak, entrenador del Morabanc Andorra, llegan algo más rodados a la cita, después de medirse al Barça de Sekulic en un par de ocasiones, una de ellas el pasado viernes en la Lliga catalana, y también frente al Kids&Us Manresa.

El yeclano Chumi Ortega, del Morabanc Andorra, ayer rumbo a Murcia. / Morabanc Andorra

El Morabanc Andorra cuenta con varios jugadores nuevos en su plantilla respecto al pasado curso. Akinjo como nuevo director de juego, Robertson por su capacidad anotadora y conocimiento de la ACB, tras su paso por el Dreamland Gran Canaria, y McGriff como uno de los cambios importantes en el juego interior, junto a Mutic, Owen Aquino y Radosevic, pueden ser las piezas más peligrosas para un UCAM Murcia que quiere continuar dando pasos en su puesta a punto.

El equipo universitario ya ha mostrado las primeras pinceladas de su poderío exterior. El base Michael Forrest y el escolta Souley Boum han sido los nombres más destacados en cuanto anotación del perímetro universitario. Otro jugador a tener en cuenta ha sido Juani Marcos, quien será el encargado de llevar las riendas esta temporada en la dirección de juego.

Juani Marcos, base del UCAM Murcia, marcando jugada en el segundo amistoso. / UCAM Murcia CB

Una dirección en la que el conflicto con David DeJulius fue el culebrón del verano. No obstante, ese caso ya está cerrado después de que el UCAM anunciase el pasado sábado que, tras mantener en vigor el contrato que firmó el jugador hasta 2028, esta temporada jugará como cedido en el Besiktas a cambio de una cantidad económica que no ha trascendido.

Vuelve Dylan Ennis

Uno de los atractivos del partido de esta tarde en San Javier será la vuelta de Dylan Ennis a las pistas tras su operación en la muñeca que le hizo perder el tramo final de la temporada pasada. Sito Alonso confía en recuperar al escolta, que finalmente no acudirá al acto de presentación de la Liga Endesa esta tarde en Madrid y en su lugar lo hará Kaiser Gates, para que vaya retomando sensaciones de cara al inicio del nuevo curso. Mientras que, a su vez, la cita frente al Morabanc Andorra servirá para medir un juego interior que es lo único que ha generado algo de dudas en estos dos primeros amistosos.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante un entrenamiento en las últimas semanas. / UCAM Murcia CB

Y es que si bien el UCAM Murcia ha demostrado ser un equipo compacto en sus dos primeros ensayos, sacando a relucir una alta intensidad defensiva y concediendo poco atrás, es la producción ofensiva en la pintura la única pega que se le podría achacar a los universitarios en sus primeros ochenta minutos de pretemporada.

Jean-Marc Pansa y Marcis Steinbergs son las dos caras en el juego interior del UCAM esta campaña junto a Emanuel Cate y Moussa Diagne. Mientras que Toni Nakic y Kaiser Gates, que no participará hoy tras un golpe sufrido en la rodilla y su viaje a Madrid para la presentación de la ACB, componen el puesto de ala-pívots.