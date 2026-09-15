El UCAM Murcia gana y se divierte en San Javier ante el Andorra

El UCAM Murcia CB, en su primer test serio de pretemporada ante un equipo ACB, el MoraBanc Andorra, venció y se divirtió en San Javier en la edición número 35 del Memorial García Zaragoza-Martínez Pardo organizado por la AD Marme en colaboración con el Ayuntamiento (91-65). En un partido que se convirtió en un festival defensivo, al que se unió otro de triples en el último cuarto, también destacó a lo largo del choque el acierto desde el tiro libre. Los universitarios demostraron muchas virtudes, como esa intensidad innegociable en defensa y el arsenal ofensivo en el juego exterior -Boum y Forrest fueron los máximos anotadores con 15 y 16 puntos cada uno-, pero también que debe mejorar ofensivamente su juego interior, notándose que aún Jean-Marc Pansa, salvo algunos destellos, necesita más rodaje.

Después de dos primeros cuartos igualados, los murcianos se desataron tras el descanso en un duelo donde destacó el regreso de Dylan Ennis, que no jugaba un partido desde el pasado mes de abril, y Sito Alonso tuvo las ausencias de Kaiser Gates y Jonah Radebaugh, ausente este último por motivos personales, según informó el club.

El conjunto universitario entró en pista con un quinteto formado por Juani Marcos, Souley Boum, Will Falk, Toni Nakic y Emanuel Cate en un primer cuarto donde los exteriores encontraron buenos lanzamientos desde el perímetro, pero los interiores tuvieron muchos problemas para encontrar los suyos. De hecho, los doce primeros puntos (12-5) llegaron con tres triples -Nakic, Marcos y Raieste- y tres tiros libres anotados por Boum. Coincidiendo con el cambio del quinteto y la reaparición de Dylan Ennis tras seis meses de baja, el Andorra, liderado por el yeclano Chumi Ortega, logró un parcial de 0-7 para igualar el choque (12-12, min. 8) por primera vez. Los andorranos, controlando el rebote, cerrando su defensa y corriendo más, le dieron la vuelta a la situación, poniéndose por primera vez por delante con dos seis de tiros libres de Radosevic y Best, para concluir el cuarto con un triple de Raieste en un período donde los de Sito Alonso no anotaron de dos puntos (19-21) y solo lanzaron dos veces por 10 intentos triples con un 40% de efectividad.

Metió una marcha más en defensa el equipo murciano, una faceta donde destacó Cate bajo los aros, en el segundo cuarto con un tridente exterior con Marcos, Boum y Sant-Roos, pero igualmente estos no conectaron en ataque con los interiores. Fue con un triple al límite de una posesión del base argentino, al que continuó un tiro libre de Boum tras una falta técnica a Zan Tabak, cuando los universitarios recuperaron la iniciativa en el tanteo (30-28) y firmaron un final de cuarto sobresaliente. El parcial creció hasta el 8-0 gracias a dos libres de Sant-Roos y una conexión bajo el aro que culminó Will Falk (34-28) en una de las pocas acciones cerca de canasta de los murcianos hasta ese instante. Al margen del triple (6 de 15 al descanso), la seguridad llegó también desde los tiros libres (15 de 15) gracias a las faltas provocadas por la rápida circulación del balón. Pero fue a dos minutos del final cuando el UCAM encontró ese equilibrio necesario para producir puntos fáciles. Por fin pudo correr la pista como tanto le gusta después de una fuerte presión en la primera línea de pase del rival y ahogar a los interiores del rival. Ennis, en sus primeros puntos desde su reaparición con una entrada a canasta, y Forrest, culminando primero un contraataque y después un robo en media pista de un crecido Cate, pusieron la máxima diferencia en el marcador (45-34, min. 19). La renta al descanso se estabilizó en esos once puntos después de otra contra culminada por Falk tras asistencia desde su pista de Forrest (47-36).

Con la inercia del final del segundo cuarto entró en el tercero el UCAM Murcia en un período donde ya no dependió del tiro exterior. Tras un tirón del Andorra gracias a Robertson, un escolta que esta campaña va a ser vital para los andorranos (49-41), los universitarios se mantuvieron al timón con el dúo exterior Juani Marcos-Souley Boum. Pese a acaparar demasiado balón el segundo en ciertas ocasiones, el conjunto de Sito Alonso se mostró más fluido gracias también a un Sant-Roos de cuyas manos, como casi siempre, parten acciones notables. Las diferencias, sobre todo en el juego más que en el marcador, se fueron ensanchando antes de que llegara uno de los momentos más aplaudidos del partido: un tapón de Pansa, gris hasta ese momento, a Pustovyi. Esa acción dio paso a un parcial de 9-2 con el que se cerró el tercero cuarto después de un triple de Boum, una acción tras robo de balón de Forrest y una canasta bajo aro de Cate (64-45) para elevar la renta hasta los 19 puntos.

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La brecha creció aún más en un arranque de último cuarto pleno de intensidad de los murcianistas. Un parcial de 9-0 (72-45) y una acción de Juani Marcos que trajo a la memoria de todos a Facundo Campazzo, dejaron aún más tocado al Andorra. Y fue entonces cuando llegó el festival del triple, con seis de los murcianos, tres de ellos de Forrest, en cinco minutos y medio que dispararon la diferencia por encima de los treinta puntos (85-54, min. 36). Fue entonces cuando Sito Alonso decidió dar unos minutos a los jóvenes Joao Neves y Dani González en un choque que acabó con 91-65 en el tanteo. n