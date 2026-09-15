Fútbol
Tebas pide "repensar" la candidatura del Mundial 2030 si la final es en Marruecos
El presidente de LaLiga afirma que Infantino "no es creíble" y para el fútbol "sería una vergüenza que continuase" al frente de la FIFA
EFE
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este martes que España debería "repensar" la candidatura del Mundial de 2030, que organizará junto con Marruecos y Portugal, si el máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, es reelegido en el cargo y el organismo rector del fútbol decide que el país magrebí albergue la final del campeonato.
"Por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Yo tengo claro, no sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí", sentenció Tebas en declaraciones a los medios tras su intervención en la primera jornada del World Football Summit (WFS) que se celebra en La Nave en Madrid.
Para el presidente de la patronal de clubes de Primera y Segunda División, Infantino "no es creíble" y para el fútbol "sería una vergüenza que continuase" al frente de la FIFA.
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