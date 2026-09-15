Rodríguez Marchante triunfa en la Backyard con 127,4 kilómetros

Juan Antonio Rodríguez Marchante, del Trail Cartagena Ciudad de Tesoros, ganó de la cuarta edición de la Backyard Ultra Cartagena, una prueba de resistencia que se disputó sobre un circuito circular de 6,7 kilómetros. El campeón completó 19 vueltas, con un total de 127, 4 kilómetros en una prueba organizada por el club Mudos Trail bajo un formato que nació en Estados Unidos y que se celebra a nivel mundial, en la que los corredores tienen una hora para realizar cada vuelta y solo puede quedar uno. En esta ocasión, en la vuelta 16, junto a Rodríguez, salieron el valenciano Borja Ferrer, Jonathan Meseguer, del Correbirras, y Cristina García, del Mudos Trail, se quedaron estos dos últimos. En la 18 se retiraba Ferrer, por lo que el único superviviente, Juan Antonio Rodríguez Marchante, se hacía con el submarino y el título de campeón regional.