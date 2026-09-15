Real Murcia: Pedro León, del césped al desierto

Pedro León colgó las botas el pasado mes de mayo. El muleño ponía fin a su trayectoria como futbolista para convertirse en presidente del Real Murcia. Pero el próximo mes de octubre, el ahora mandatario grana volverá a la competición. Por unos días, Pedro León se pasa al ciclismo. Lo hará para participar en la Titan Desert Almería, donde formará parte de un equipo de lo más especial, un equipo que estará en el centro de todos los focos. Y es que el exfutbolista compartirá participación con sus hermanos Luis León, vigente ganador de la prueba, y Antonio.

Con un «Volvemos y seguimos jugando» anunciaba Luis León en sus redes sociales el paso al frente dado por sus hermanos para acompañarle en esta edición de una Titan Desert que se disputa entre el 1 y el 4 de octubre -saldrá desde Mojácar- y que el exciclista profesional conoce a la perfección. De hecho, el deportista muleño de 42 años, con palmarés con más cincuenta triunfos como profesional de la carretera, logró la victoria en la pasada edición de la carrera andaluza, pero también sabe lo que es subir a lo más alto del podio en las pruebas de Marruecos y Arabia Saudí.

Después de completar la ‘triple corona’ de la Titan Desert, Luis León vivirá este mes de octubre su participación más especial. Contará en su equipo con sus dos hermanos, Pedro y Antonio. Será llamativa, sobre todo, la presencia del actual presidente del Real Murcia, que volverá a participar en una competición oficial sobre dos ruedas después de tantos años siendo uno de los nombres destacados del fútbol español. Los tres competirán bajo el patrocinio de la empresa murciana Gesa Sports.

En el vídeo publicado por Luis León en sus redes sociales también hay un guiño a León, el hermano mayor que falleció en un accidente el 30 de octubre de 2005, cuando solo tenía 23 años.

La participación de Luis, Pedro y Antonio en la Titan Desert, cuando se van a cumplir 21 años de la muerte de León, será el mejor homenaje para su hermano mayor, al que han tenido siempre presente en todos sus éxitos deportivos.

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La edición más exigente

La Titan Desert Almería llega este año a su séptima edición y lo hace con el recorrido más exigente. La organización ha preparado cuatro etapas con constantes subidas y bajadas, menos tramos de arena y unos paisajes espectaculares. En total, los participantes tendrán que completar 370 kilómetros, con casi 6.700 metros de desnivel acumulado.