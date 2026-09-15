La Peregrina MTB estrena salida y meta en la explanada del Castillo de Caravaca

La Marcha Ciclista ‘La Peregrina MTB’ celebrará su tercera edición el próximo 27 de septiembre, con la novedad de que la salida y meta estarán ubicadas en la explanada del Castillo de Caravaca, un enclave que permitirá vincular este reto deportivo con su nombre y con uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de la localidad.

El alcalde, José Francisco García, y el concejal de Deportes, José Fernández, han presentado los detalles de esta prueba junto a representantes del Club Deportivo MTB Caravaca, organizador de la marcha. La competición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz y la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia (FCRM). La prueba tendrá un recorrido de 50 kilometros y un desnivel positivo de 1.400 metros, discurriendo por la zona del Nevazo.

La organización prevé la participación de más de 200 ciclistas procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia y comunidades vecinas.

La organización prevé la participación de más de 200 ciclistas procedentes de distintos puntos de la Región de Murcia y comunidades vecinas. La marcha, consolidada con tan solo tres ediciones en el calendario deportivo regional, discurrirá en más de un 90% por el término municipal de Caravaca, atravesando senderos, pistas y parajes naturales del municipio.

El alcalde, José Francisco García, ha señalado que “La Peregrina es un ejemplo de cómo el deporte sobre las dos ruedas puede convertirse también en una herramienta para dar a conocer Caravaca, sus paisajes y su patrimonio”. En este sentido, ha destacado el potencial de Caravaca de la Cruz para la práctica del cicloturismo, como modalidad turística vinculada a la naturaleza y al patrimonio.

José Francisco García ha valorado igualmente el trabajo desarrollado por el Club MTB Caravaca para consolidar esta prueba y ha subrayado que “contar con una salida y una meta en un espacio tan emblemático como la explanada del Santuario aporta una dimensión especial a la marcha y refuerza la imagen de Caravaca como destino para los aficionados al ciclismo de montaña”.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Fernández, ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y el club organizador para que “La Peregrina siga creciendo y ofreciendo una experiencia deportiva de calidad, al tiempo que proyecta los valores naturales, patrimoniales y turísticos de Caravaca”. También ha resaltado la incorporación de distintas categorías y la apuesta por favorecer la participación de mujeres y de ciclistas de diferentes edades y niveles.

Categorías

CartelMarchaCiclistaLaPeregrina / La Opinión

La prueba está abierta a las categorías de bicicleta de montaña convencional y E-Bike, incorporando asimismo categorías femeninas e inferiores. Desde el Club MTB Caravaca se ha destacado el compromiso con la seguridad, la protección del medio ambiente y la igualdad en el deporte, con un protocolo de ‘residuo cero’ y limpieza inmediata de los espacios por los que discurre la marcha.

Además del atractivo deportivo, el recorrido permitirá a los participantes disfrutar de algunos de los parajes más singulares del entorno natural caravaqueño, con puntos de interés como Casa Vicario, Los Alderetes y el tramo técnico conocido como Rock Garden.

La jornada concluirá con el acto de entrega de trofeos y una comida para los participantes, además de un sorteo de regalos. La organización cuenta con el respaldo de empresas y marcas como Autos Martínez, Talleres Santa Cruz, Gobik, Postres Reina y Agua de Cantalar, entre otros colaboradores.

La III Marcha Ciclista ‘La Peregrina MTB’ se estrenó coincidiendo con el Año Jubilar 2024 y, este año, renueva su apuesta

La III Marcha Ciclista ‘La Peregrina MTB’ se estrenó coincidiendo con el Año Jubilar 2024 y, este año, renueva su apuesta por convertir esta cita en un referente del ciclismo de montaña y en un escaparate para los recursos naturales, deportivos y patrimoniales de Caravaca.

Las inscripciones se puede formalizar hasta el 25 de septiembre en el siguiente enlace