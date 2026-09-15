Ojós acogerá en 2027 el Campeonato de Europa Máster de trail running

El municipio de Ojós acogerá del 15 al 18 de abril de 2027 el Campeonato de Europa de Trail Running Máster, una competición internacional que llevará hasta el Valle de Ricote a atletas procedentes de distintos países europeos con pruebas que se desarrollarán en entornos naturales singulares de la Región de Murcia. La delegación regional recibió en Râșnov (Rumanía) la bandera y el testigo que simbolizan el relevo en la organización de esta competición. El director general de Deportes, Fran Sánchez, el alcalde de Ojós, José Emilio Palazón, y el presidente de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, Antonio Jesús Bermúdez, fueron los encargados de tomar el relevo de una competición de trail que se desarrollará durante cuatro días.