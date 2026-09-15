El nivel de Luca Lohr sienta a Serrano y borra a Grégory Kelo

El arranque liguero del Fútbol Club Cartagena está dejando mejores sensaciones de las esperadas tras una pretemporada preocupante. Todo el mundo, excepto Íñigo Vélez, se preocupó en la ciudad portuaria a tenor del nivel del equipo durante las semanas previas a comenzar la competición. Vio más allá de los resultados el técnico. Vio los entrenamientos, la competitividad, las ganas o el ímpetu de los futbolistas, que no le han fallado en los tres primeros partidos. En esas semanas, seguramente, también vio el crecimiento de un futbolista con el que nadie contaba y que se ha hecho un hueco en su once: Luca Lohr.

El central almeriense llegó al Cartagena con buenas referencias. Su paso por las categorías inferiores del Getafe así lo atestiguaba. De hecho, llegó a debutar en partido oficial de Copa del Rey con el primer equipo frente al Atético de Madrid. No obstante, sin sitio en el cuadro azulón (terminó contrato) llegó a Cartagena en el verano de 2025 después de la entrada en el club de Alejandro Arribas.

Fue una de las primeras apuestas de Javier Hernández en el FC Cartagena incluso antes de tomar el cargo de director deportivo del club en aquella época de transición. El directivo madrileño es experto en el fútbol de su comunidad autónoma natal y conocía de sobra a Lohr (Almería, 2002). Arribas confió en Hernández como sigue haciendo hasta el momento y el tiempo le ha acabado dando la razón: tras su cesión al Arenteiro durante la pasada campaña, el central se ha hecho con un hueco en el once titular de Íñigo Vélez. No le vio ese potencial Javi Rey.

Lohr salió al Arenteiro, club con vinculación pasada con la familia Arribas. El padre de Alejandro, Pedro Arribas, compró participaciones para entrar a la directiva. También ocupaba su banquillo el hermano de Alejandro, Jesús Arribas, quien fue destituido. Ajeno a ello, Luca Lohr realizó una sobresaliente temporada de debut en Primera RFEF jugando 34 partidos -30 de ellos como titular disputando los 90 minutos- y una única amarilla en todo el curso. Sólo fue suplente en tres ocasiones.

Su nivel no pasó desapercibido para la directiva albinegra, que no dudó en reincorporarlo al equipo. El defensa ya estaba listo para el FC Cartagena. Ahora demuestra que su crecimiento continúa con más exigencia en un club de mayor entidad.

Luca Lohr empieza a destaparse como una pieza fundamental del equipo albinegro. Tanto es así, que ha superado con creces las buenas sensaciones que dejó el francés Grégory Kelo (Sèvres, 2003) en los partidos amistosos de preparación. No le ha dejado su lugar en la zaga ni un minuto en liga. Ni para descansar en los últimos instantes de partido.

Tampoco ha cedido el almeriense ante el regreso de sanción de Rubén Serrano, teórico titular junto a Imanol Baz en el eje de la zaga. El onubense siempre contó para Javi Rey e Íñigo Vélez la pasada campaña, pero ha comenzado por detrás de sus compañeros tras la sanción que le ha mantenido las dos primeras jornadas fuera de las convocatorias. No podía imaginar Serrano que su expulsión en la última jornada de la 2025-26 le iba a abocar al banquillo.

La titularidad de Luca Lohr en la tercera jornada frente al Rayo Majadahonda cuando Rubén Serrano ya estaba apto para jugar es una declaración de intenciones del entrenador cartagenerista. Lohr ha superado las expectativas y se merece, hoy por hoy, la titularidad: 7,3 recuperaciones por partido, 7 despejes cada 90 minutos y 10 contribuciones defensivas por encuentro.

Más allá de los números, la sensación de seguridad que Lohr está aportando al Cartagena es inmensa. Con su 1,93 metros de altura, Lohr está siendo un baluarte en el juego aéreo. Precisamente, donde más sufre el equipo debido a su corta estatura media, el almeriense destaca con un buen registro de soluciones defensivas.

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Ahora mismo, Luca Lohr es el central titular junto con Imanol Baz. Los siguientes encuentros dirán si se mantiene en el equipo. Por ahora, ha sentado a Rubén Serrano y ha borrado de la ecuación a Grégory Kelo en su segundo año en la categoría.