Carlos Cano logra su segundo triunfo en la Red Bull Rookies Cup

El murciano Carlos Cano logró su segunda victoria de la temporada en la Red Bull Rookies Cup 2026 en Misano y llega este fin de semana a Austria, donde se celebran las dos últimas pruebas, con opciones de ser campeón de un campeonato donde ya triunfaron Pedro Acosta y Álvaro Carpe. El joven de 16 años del barrio de San Basilio también logró un tercer puesto en la otra carrera que se disputó en el circuito de San Marino, dos resultados que le han permitido instalarse en la cuarta plaza de la clasificación con 113 puntos, por detrás de Beñat Fernández (154), Ryota Ogiwara (146) y Fernando Burjosa (135). Cano, que también es el líder del Mundial Junior de Moto3, es el integrante de la parrilla que mejores resultados ha logrado en las últimas citas de un trofeo que se disputa paralelamente al Mundial de MotoGP.