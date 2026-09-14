Pedro Acosta salva el fin de semana con otro podio y Fermín Aldeguer recupera sensaciones

Acabar un fin de semana que no comenzó nada bien con un podio en Misano, es un buen resultado. Y concluir cuarto después de varias carreras alejado de las primeras posiciones en una temporada marcada por los problemas físicos, también es para estar satisfecho. Eso fue lo que le pasó a Pedro Acosta y Fermín Aldeguer en una carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino donde Marc Márquez fue el ganador y empató a puntos en el liderato con Jorge Martín, quien se tuvo que conformar con una quinta plaza después de liderar la prueba.

Pedro Acosta sumó otro podio más al acabar tercero, mientras que el otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer, se quedó a un paso al concluir cuarto. En una primera vuelta marcada por la caída de Marco Bezzecchi, Aldeguer, que partió desde la primera línea de parrilla de salida, se instaló cuarto y Acosta quinto. Pero en la segunda vuelta el mazarronero superó al de La Ñora, protagonizando a continuación un duelo con Álex Márquez por la tercera plaza mientras que por delante Márquez se llevó a su rueda a Martín, que decidió pasar al ataque para liderar y alcanzar una renta de un segundo.

Marc Márquez celebra más la victoria que el liderato / Efe

Por atrás, el duelo entre Acosta y Álex Márquez fue tan intenso que saltaron chispas cuando en la cuarta vuelta llegaron a tocarse. Finalmente el catalán desplazó al murciano de la tercera plaza mientras que Martín se puso al mando de las operaciones. Las vueltas fueron transcurriendo sin apenas movimientos hasta que de nuevo Marc Márquez superó al madrileño, quien empezó a perder ritmo con su Aprilia, hasta el punto de que Acosta le dio caza y le superó en el decimosexto giro, momento en el que el de KTM volvió a posiciones de podio. Por detrás, Aldeguer también logró rebasar a un Martín que no pudo aguantar el ritmo del murciano de Gresini, que como suele ser habitual, acabó la carrera rodando en tiempos de récord. Incluso Acosta, a cuatro del final, vio por momentos que podía dar caza a Álex Márquez, pero el catalán aguantó.

Noticias relacionadas

"Era muy poco normal que me sintiera tan mal frenando"

«Ayer -el sábado- estaba cabreado porque no entendía por qué pasaban algunas cosas, pero hemos sobrevivido», declaró Acosta, a quien se le vio en algunos momentos durante la carrera con problemas de estabilidad, pese a los cuales fue capaz de capturar su sexto podio del año -cuatro segundos puestos y dos terceros-. «Era muy poco normal que me sintiera tan mal frenando. No derrapaba de atrás y no frenaba». Desveló que por la noche le puso las pilas a los mecánicos: «Les dije, ‘escuchadme, algo tiene que estar muy mal, porque no me ha pasado en tres años. Buscad la solución», explicó. Por su parte, Aldeguer también estaba satisfecho. Después de dos sextos puestos, volvió a lograr un ‘top 5’, firmando un sprint final notable: «He recuperado las buenas sensaciones a final de carrera», declaró el de La Ñora, quien ya advirtió en Aragón que había llegado el momento en el que se encontraba físicamente bien para volver a luchar por los podios.