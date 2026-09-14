Máximo Quiles pone el título a sus pies en Misano

Cuando quedan ocho carreras para el final, llevas casi cien puntos de renta sobre el segundo clasificado, lo lógico es sacar la calculadora y no arriesgar. Pero Máximo Martínez Quiles, el joven de Murcia que se ha empeñado en ganar el título mundial de Moto3 batiendo récords, no entiende de números, pero sí de ambición. En una carrera en el circuito de Misano donde solo se puso en primera posición a cinco metros de la meta, el piloto del Team Aspar sumó su octava victoria de la temporada por solo 21 milésimas de segundo.

Quiles perdió varias carreras el año pasado, en su debut en el campeonato, por milésimas de segundo. Esas ‘derrotas’ no cayeron en saco roto; fueron un aprendizaje de muchos quilates. En Misano, David Almansa fue el mejor desde el primer metro, pero en los últimos cinco se encontró con un adelantamiento del murciano, quien se puso a su rueda en la curva de entrada a meta, se salió de la aspiración de su rival y le adelantó en el último suspiro. Fue una victoria de maestro, de un maestro de solo 18 años de edad que la próxima temporada estará en Moto2. El chico representado por los hermanos Márquez a través de la empresa Vertical hizo fácil lo difícil ante su jefe, Jorge Martínez Aspar, quien no deja de sorprenderse de lo que es capaz: «Le hemos dicho que eran los otros pilotos los que tenían que arriesgar, que si era segundo o tercero no pasaba nada. Pero ya lo habéis visto....», dijo a DAZN.

Máximo Quiles, en el podio de Misano / DANILO DI GIOVANNI/Efe

"He decidido jugármela en las tres últimas vueltas"

«David Almansa ha impuesto un ritmo impresionante, hemos rodado en tiempos de récord todo el rato. Me ha hecho sacar el máximo, no me ha puesto las cosas fáciles, pero he decidido jugármela en las tres últimas vueltas», explicó Quiles, quien en ningún momento pudo acosar a Almansa durante la carrera, pero la elección de neumáticos, un compuesto más duro que el de su rival, le permitió deshacerse de la pugna con Brian Uriarte para atacar en el momento justo y adecuado. « He estudiado sus movimientos y tenía claro que lo iba a intentar en la última curva, pero también dependía de si él iba a ser más defensivo o no. Lo tenía pensado, pero la estrategia podía fallar. Ha sido como me lo imaginaba y he querido hacerle el lazo. Ha sido una carrera muy bonita, impresionante. El gran objetivo es conseguir el título, pero no lo nombro nunca. Quiero ir carrera a carrera, lo digo siempre y lo seguiré haciendo. Esta es la mentalidad», comentó Quiles, quien cuenta con 107 puntos de renta, un abismo, cuando restan ocho grandes premios para el final, que en condiciones normales, le permitirán ser campeón mucho antes del final.

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Mal día para Álvaro Carpe

Al otro piloto murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, la fortuna no le sonrió en esta ocasión. Antes de empezar se encontró con una sanción de los comisarios que le envió a las últimas posiciones de la parrilla. Y nada más salir, fue golpeado por otro piloto, saliéndose de la pista. Cuando regresó era el último con varios segundos perdidos. Comenzó a remontar hasta acabar decimoséptimo. Por ello ha perdido el segundo puesto de la clasificación del Mundial en favor de Almansa, al que ahora tiene a 15 puntos.