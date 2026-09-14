Un FC Cartagena con más soluciones que hace un año

Sí. Es cierto que no está ganando el FC Cartagena todo lo que a su afición le gustaría. Ganó, quizás, el único de los tres partidos que menos se esperaba. Fuera de casa y frente al Algeciras. Después, debió ganar al Nàstic por juego y al Rayo Majadahonda por entidad, pero no lo hizo en ninguno de los dos casos. No obstante, desde la perspectiva más objetiva posible, no preocupa el equipo. No peligra el objetivo por esos puntos perdidos porque el Cartagena tiene soluciones que hace poco no tenía.

El partido en el Cerro del Espino es el ejemplo perfecto para estudiar el cambio del cuadro albinegro de la temporada pasada a la presente. Viajó Vélez con cinco bajas a Madrid. Le faltaron pilares del proyecto como Toni Villa, aquejado de unas molestias musculares durante toda la semana previa al partido. Le faltó Marcelo, uno de los dos únicos delanteros. Tampoco estaba Marc Jurado, titular hasta el momento en el lateral diestro. Ni Boston Billups, recambio habitual del técnico. La baja de Adrián Corral también dejó sólo a Nacho.

Ante este panorama, el drama podría haber sido mayúsculo para cualquier entrenador. No lo fue tanto para Íñigo Vélez, que tapó la entrada de agua al barco albinegro con parches que, si bien no fueron lo mejor del equipo, aportaron su trabajo para evitar el desastre.

Nacho Martínez, del FC Cartagena, durante un partido esta temporada. / Iván Urquizar

Ataque modificado

En el lugar de Toni Villa, que estaba formando en un ataque sin delantero centro fijo, entró Marcos Moreno con su primera titularidad. Esto modificó sensiblemente la forma de atacar del Cartagena, por primera vez con una referencia en punta. No tuvo su mejor partido el delantero y tampoco lo tuvo Ribeiro, a su lado. Pero fue la primera pieza de una presión que terminó generando el gol albinegro.

Sorprendió Íñigo Vélez dando entrada a Álex Guti, quien apenas lleva en el club dos semanas. Estuvo en la convocatoria frente al Nàstic sin jugar y debutó con titularidad en Majadahonda. No estuvo brillante. Perdió demasiados balones y entró poco en contacto con la pelota. Sin embargo, mostró sus cualidades intentando encarar a su defensor hasta que finalizó una jugada que pudo poner el 1 a 2. Ahí se vio al jugador que quiere y necesita el Cartagena en la derecha.

Dani Perejón, en un partido con el FC Cartagena. / Iván Urquízar

El que más sufrió sobre el césped del Cerro fue Dani Perejón. El que fuera titular indiscutible la temporada pasada se ha visto superado por Marc Jurado. Sin el catalán, el sevillano tuvo que ponerse el mono de trabajo y medirse a lo mejor del Rayo Majadahonda. Fue superado y llevó tarde a varias acciones que pudieron poner en desventaja al equipo, pero se fue reponiendo con el paso de los minutos y mostró un despliegue físico muy alto. Tanto, que en la segunda mitad estuvo a punto de marcar con un zapatazo a la madera.

Banquillo de calidad

Los cuatro cambios que realizó el técnico albinegro en Majadahonda son cuatro nombres que, perfectamente, podrían ser titulares. En el Cartagena y en gran parte de los equipos de la categoría. Sustituyó Vélez a Guti y Clavería con Javi Ajenjo y Jean Jules en el 68. Ya en el tramo final, Dacosta y Marcos Moreno dejaron su lugar a Benito Ramírez y Abdel Lah. Quizás, demasiado tarde (minuto 88). De cualquier forma, esto demuestra el nuevo fondo del reconstruido armario albinegro. Se quedaron sin participar nombres como Rubén Richarte o Rubén Serrano.

Javi Ajenjo, perseguido por Pablo de Blasis en el último entrenamiento de la semana. / Prensa FC Cartagena

Así está el FC Cartagena, que compite bien pese a tener cinco bajas en su plantilla. En un equipo corto, cinco jugadores son demasiados para mantener el nivel, pero el equipo de Íñigo Vélez sigue compitiendo y puntuando. Tuvo un pequeño bajón de juego, pero nada que no se solucione con el trabajo que promete el entrenador y el regreso de todos los futbolistas en plena forma.