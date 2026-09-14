Fútbol
El Cartagena se estrena en casa en División de Honor juvenil con una goleada ante el UCAM
El conjunto dirigido por Bartolo Montoro se impone con claridad en su regreso a la máxima categoría del fútbol juvenil tras un partido resuelto en la primera mitad
En el cartagenero campo de Ciudad de Jardín, el FC Cartagena disputaba ante el UCAM su primer partido como local en su regreso a la máxima categoría del fútbol juvenil. Era el primer derbi regional de la presente campaña. Quizá la victoria por 5-2 no es lo más novedoso. Llama mucho la atención que el equipo de Bartolo Montoro le hizo una manita al de Pepe Jara, que suma dos derrotas consecutivas. La primera parte fue mas que suficiente, ya que terminó con ventaja local por 4-1. Álvaro hizo dos tantos, y Halal y Ángel marcaron en el primer acto. Pepe hizo el quinto desde medio campo. El UCAM hizo uno en cada tiempo. Partidazo del Cartagena.
El Real Murcia no ha empezado bien la temporada, ya que ha perdido los dos partidos. En el último sucumbió ante el Elche (1-4), donde milita el lorquino Pablo Rojo, de una forma preocupante, sobre todo en defensa. A los 13 minutos el equipo de Pascu Domingo marcó por mediación de Sajid. Antes del descanso empató el cuadro ilicitano. En la segunda parte, el Elche fue mucho mejor y anotó los otros tres.
No le fue mejor a su hermano Murcia Promises. El equipo de Juan Macarro perdió en Mallorca ante el recién ascendido (2-0), San Antonio. Los locales anotaron en los minutos 12 y 81.
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