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Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

VALENCIA, 06/09/2026.-El jugador del Barcelona Rodrigo Hernández, y el jugador del Valencia Jesús Vázquez, durante el partido de la jornada 4 de LaLiga entre Valencia y Barcelona, este domingo en el estadio de Mestalla.EFE/ Kai Forsterling

VALENCIA, 06/09/2026.-El jugador del Barcelona Rodrigo Hernández, y el jugador del Valencia Jesús Vázquez, durante el partido de la jornada 4 de LaLiga entre Valencia y Barcelona, este domingo en el estadio de Mestalla.EFE/ Kai Forsterling / Kai Forsterling / EFE

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Dioni García

Dioni García

Comienza una intensa semana deportiva con muchos frentes abiertos. Habrá dos jornadas de liga en Primera División de fútbol, con encuentros entre semana y el fin de semana. A nivel regional, el Real Murcia jugará el miércoles en Orihuela en Copa Federación y recibirá el sábado al Europa, mientras que el FC Cartagena visitará el domingo al Real Zaragoza en el partido más importante de la jornada, y el Águilas visitará al Algeciras. En fútbol sala, tanto ElPozo como Jimbee Cartagena jugarán el sábado tras un mal inicio de liga: los murcianos visitarán al Palma y los cartageneros recibirán al Wanapix Zaragoza. En baloncesto, tres amistosos para el UCAM Murcia, martes, jueves y domingo. Y en motociclismo, otro fin de semana de carreras, esta vez en Austria, donde los pilotos de la Región quieren volver a ser protagonistas.

Lunes, 14 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Villarreal-Betis (Movistar) 21:00

Martes, 15 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Rayo-Espanyol (Movistar) 19:00

Alavés-Valencia (DAZN) 20:00

Elche-Real Madrid (Movistar) 21:30

BALONCESTO: Amistoso en San Javier

UCAM Murcia-MoraBanc Andorra 19:30

Juani Marcos, base del UCAM Murcia, marcando jugada en el segundo amistoso.

Juani Marcos, base del UCAM Murcia, marcando jugada en el segundo amistoso. / UCAM Murcia CB

Miércoles, 16 de septiembre

FÚTBOL: Copa Federación

Orihuela-Real Murcia (FootballClub) 20:45

Primera División

Atlético-Osasuna (Movistar) 19:00

Deportivo-Sevilla (DAZN) 19:00

Barcelona-Racing (DAZN) 21:30

Levante-Athletic Club (Movistar) 21:30

Europa League

Omonia-Celta (Movistar) 18:45

Jueves, 17 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Betis-Getafe (DAZN) 19:00

Málaga-Villarreal (DAZN) 21:30

Europa League

Real Sociedad-Bournemouth (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Amistoso en Jaén

Unicaja-UCAM Murcia 20:00

Viernes, 18 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Espanyol-Elche (DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Segunda División

Burela FS-ElPozo Ciudad de Murcia 20:30

Sábado, 19 de septiembre

FÚTBOL SALA: Liga Prime

Palma-ElPozo Murcia (Teledeporte) 12:00

Jimbee Cartagena-Wanapix (DAZN) 18:30

Primera División Iberdrola

STVRoldán-Ceuta (RFEF.es) 12:00

Segunda División masculina

Melistar-Zambú Pinatar 17:00

FÚTBOL: Primera División

Osasuna-Rayo Vallecano (Movistar) 14:00

Athletic Club-Alavés (DAZN) 16:15

Celta-Racing de Santander (Movistar) 18:30

Sevilla-Barcelona (DAZN) 21:00

Primera RFEF

Real Murcia-Europa (M+/DAZN/FanPlay) 16:30

Castellonense-CDCieza 19:15

La mejores imágenes de la goleada del Real Murcia ante el Teruel

La mejores imágenes de la goleada del Real Murcia ante el Teruel / Juan Carlos Caval

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Austria

Carrera Sprint de MotoGP(DAZN) 15:00

TENIS: Copa Davis

Chile-España (Teledeporte) 18:00

Domingo, 20 de septiembre

FÚTBOL: Primera División

Getafe-Málaga (DAZN) 14:00

Atlético-Real Madrid (DAZN) 16:15

Deportivo-Betis (DAZN) 18:30

Villarreal-Levante (DAZN) 18:30

Valencia-Real Sociedad (DAZN) 21:00

Primera RFEF

Algeciras-Águilas (FanPlay/Football) 12:00

Zaragoza-Cartagena (DAZN/La 7 TV) 20:30

Las mejores imágenes del partido entre el FC Cartagena y el Nástic

Las mejores imágenes del partido entre el FC Cartagena y el Nástic / Iván Urquizar

Segunda RFEF

CD Minera-Orihuela 11:00

Atlético Baleares-UCAM Murcia 11:30

Lorca Deportiva-Intercity 12:00

Real Murcia Imperial-Mallorca B 12:00

Yeclano Deportivo-La Nucía 18:00

BALONCESTO: Amistoso

Casademont Zaragoza-UCAM Murcia (AragónTV) 12:15

MOTOCICLISMO: Gran Premio de Austria

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

Carrera MotoGP (DAZN) 14:00

Marc y Àlex Márquez posan, tras ser primero y segundo en el GP de Misano, con Massimo Quiles, su protegido y próximo campeón de Moto3.su portegido,

Marc y Àlex Márquez posan, tras ser primero y segundo en el GP de Misano, con Massimo Quiles, su protegido y próximo campeón de Moto3.su portegido, / ALEJANDRO CERESUELA

TENIS: Copa Davis

Chile-España (Teledeporte) 17:00

FÚTBOL SALA: Primera Iberdrola

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