Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza una intensa semana deportiva con muchos frentes abiertos. Habrá dos jornadas de liga en Primera División de fútbol, con encuentros entre semana y el fin de semana. A nivel regional, el Real Murcia jugará el miércoles en Orihuela en Copa Federación y recibirá el sábado al Europa, mientras que el FC Cartagena visitará el domingo al Real Zaragoza en el partido más importante de la jornada, y el Águilas visitará al Algeciras. En fútbol sala, tanto ElPozo como Jimbee Cartagena jugarán el sábado tras un mal inicio de liga: los murcianos visitarán al Palma y los cartageneros recibirán al Wanapix Zaragoza. En baloncesto, tres amistosos para el UCAM Murcia, martes, jueves y domingo. Y en motociclismo, otro fin de semana de carreras, esta vez en Austria, donde los pilotos de la Región quieren volver a ser protagonistas.
Lunes, 14 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Villarreal-Betis (Movistar) 21:00
Martes, 15 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Rayo-Espanyol (Movistar) 19:00
Alavés-Valencia (DAZN) 20:00
Elche-Real Madrid (Movistar) 21:30
BALONCESTO: Amistoso en San Javier
UCAM Murcia-MoraBanc Andorra 19:30
Miércoles, 16 de septiembre
FÚTBOL: Copa Federación
Orihuela-Real Murcia (FootballClub) 20:45
Primera División
Atlético-Osasuna (Movistar) 19:00
Deportivo-Sevilla (DAZN) 19:00
Barcelona-Racing (DAZN) 21:30
Levante-Athletic Club (Movistar) 21:30
Europa League
Omonia-Celta (Movistar) 18:45
Jueves, 17 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Betis-Getafe (DAZN) 19:00
Málaga-Villarreal (DAZN) 21:30
Europa League
Real Sociedad-Bournemouth (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Amistoso en Jaén
Unicaja-UCAM Murcia 20:00
Viernes, 18 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Espanyol-Elche (DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Segunda División
Burela FS-ElPozo Ciudad de Murcia 20:30
Sábado, 19 de septiembre
FÚTBOL SALA: Liga Prime
Palma-ElPozo Murcia (Teledeporte) 12:00
Jimbee Cartagena-Wanapix (DAZN) 18:30
Primera División Iberdrola
STVRoldán-Ceuta (RFEF.es) 12:00
Segunda División masculina
Melistar-Zambú Pinatar 17:00
FÚTBOL: Primera División
Osasuna-Rayo Vallecano (Movistar) 14:00
Athletic Club-Alavés (DAZN) 16:15
Celta-Racing de Santander (Movistar) 18:30
Sevilla-Barcelona (DAZN) 21:00
Primera RFEF
Real Murcia-Europa (M+/DAZN/FanPlay) 16:30
Castellonense-CDCieza 19:15
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Austria
Carrera Sprint de MotoGP(DAZN) 15:00
TENIS: Copa Davis
Chile-España (Teledeporte) 18:00
Domingo, 20 de septiembre
FÚTBOL: Primera División
Getafe-Málaga (DAZN) 14:00
Atlético-Real Madrid (DAZN) 16:15
Deportivo-Betis (DAZN) 18:30
Villarreal-Levante (DAZN) 18:30
Valencia-Real Sociedad (DAZN) 21:00
Primera RFEF
Algeciras-Águilas (FanPlay/Football) 12:00
Zaragoza-Cartagena (DAZN/La 7 TV) 20:30
Segunda RFEF
CD Minera-Orihuela 11:00
Atlético Baleares-UCAM Murcia 11:30
Lorca Deportiva-Intercity 12:00
Real Murcia Imperial-Mallorca B 12:00
Yeclano Deportivo-La Nucía 18:00
BALONCESTO: Amistoso
Casademont Zaragoza-UCAM Murcia (AragónTV) 12:15
MOTOCICLISMO: Gran Premio de Austria
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
Carrera MotoGP (DAZN) 14:00
TENIS: Copa Davis
Chile-España (Teledeporte) 17:00
FÚTBOL SALA: Primera Iberdrola
LBTLAlcantarilla-Ourense (RTVE Play) 12:00
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